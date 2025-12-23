Đình Bắc, Trung Kiên tranh giải Quả Bóng Vàng Việt Nam

TP HCMTỏa sáng ở đội U22 và U23 Việt Nam, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và thủ môn Trần Trung Kiên có cơ hội lớn giành Quả Bóng Vàng Việt Nam 2025.

Danh sách rút gọn Quả Bóng Vàng vừa được Ban tổ chức công bố sáng 23/12. Ở hạng mục nam, ngoài hai tuyển thủ U23, còn có ba ngôi sao ở ĐTQG là Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Quang Hải.

Trong đó, Tiến Linh là chủ nhân Quả Bóng Vàng 2024, nhưng thi đấu không nổi bật ở đội tuyển lẫn CLB năm 2025. Ngược lại, Hoàng Đức - người được vinh danh năm 2023 - đang tỏa sáng, giúp Ninh Bình vô địch giải hạng Nhất rồi tiếp tục dẫn đầu V-League 2025-2026. Tiền vệ của Công an Hà Nội Quang Hải có tên trong đề cử, nhưng không thật sự nổi bật trong năm 2025.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc mừng HC vàng SEA Games 33 tại sân Rajamangala, Thái Lan tối 18/12. Ảnh: Đức Đồng

Trong khi đó, Đình Bắc và Trung Kiên là hai trong những nhân tố quan trọng giúp Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á và giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2026. Mới đây, bộ đôi này tiếp tục tỏa sáng khi giúp U22 Việt Nam giành HC vàng SEA Games 33 tại Thái Lan. Trong đó, Đình Bắc bùng nổ trên hàng công, với việc ghi ba và kiến tạo hai bàn. Ngoài ra, tiền đạo người Nghệ An cũng đóng góp những bàn thắng quan trọng trong màu áo CLB Công an Hà Nội, giúp đội đứng thứ hai ở V-League và lọt vào vòng knock-out tại Cup C2 châu Á.

Trung Kiên, với chiều cao 1,92 m, thi đấu chắc chắn, phán đoán chính xác và ra vào hợp lý giúp đội U22 và U23 Việt Nam có những chiến thắng quan trọng ở các giải đấu năm 2025. Thủ môn 22 tuổi còn giúp CLB HAGL vượt khó ở những thời điểm quan trọng của V-League.

Ở hạng mục của nữ, 5 tuyển thủ vào danh sách rút gọn gồm Huỳnh Như, Phạm Hải Yến, Nguyễn Thị Bích Thùy, Ngân Thị Vạn Sự và Trần Thị Thùy Trang. Trong đó, Thùy Trang đang là đương kim Qủa Bóng Vàng 2024. Năm 2025, dù đã giã từ đội tuyển nữ, cô vẫn có nhiều đóng góp cho đội tuyển futsal nữ Việt Nam bất ngờ giành HC vàng SEA Games 33. Ngoài ra, lão tướng 37 tuổi còn giúp CLB TP HCM vô địch Cup Quốc gia, nơi cô được bầu làm cầu thủ hay nhất giải. Trang còn cùng TP HCM vượt qua vòng bảng, giành vé đi tiếp tại AFC Champions League 2025-2026.

Bích Thùy bùng nổ cùng tuyển Việt Nam, ghi 4 bàn tại SEA Games. Nếu không vì trọng tài mắc lỗi, từ chối bàn thắng trong trận chung kết với Philippines, tiền vệ 31 tuổi có lẽ đã giúp đội nhà giành HC vàng. Thiệt thòi của Bích Thùy là việc cô cùng CLB Thái Nguyên T&T không đạt danh hiệu cao ở các giải trong nước.

Tiền đạo Hải Yến cũng ghi 4 bàn ở SEA Games, cống hiến không ngừng nghỉ cho đội tuyển với vai trò thủ lĩnh. Cô cũng giúp CLB Hà Nội về nhì ở giải vô địch quốc gia.

Đội tuyển nữ Việt Nam giành HC bạc SEA Games 33 tại sân Chonburi, Thái Lan tối 17/12. Ảnh: Đức Đồng

Ở hạng mục Quả Bóng Vàng futsal, các đề cử rút gọn gồm Nguyễn Đa Hải, Châu Đoàn Phát, Nguyễn Thịnh Phát, Từ Minh Quang và thủ môn Phạm Văn Tú.

Cầu thủ nam trẻ của năm là cuộc cạnh tranh giữa các tuyển thủ U23 như Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Hiểu Minh.

Các đề cử hạng mục trẻ nữ gồm Ngọc Minh Chuyên, Hoàng Vân, Minh Ánh và Thanh Hiếu. Giải Ngoại binh hay nhất năm là cuộc cạnh tranh của 4 cái tên Leo Arthur, Alan Sebastiao, Caio Cesar và thủ môn Patrik Lê Giang.

Quả Bóng Vàng Việt Nam do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức, được LĐBĐ Việt Nam (VFF) bảo trợ chuyên môn, trao thường niên, lần đầu năm 1995 cho tiền đạo Lê Huỳnh Đức. Giải lấy cảm hứng từ Quả Bóng Vàng của tạp chí Pháp France Football, cũng do các nhà báo và chuyên gia bình chọn.

Gala trao giải năm nay sẽ diễn ra vào tối 26/12 tại Nhà hát Bến Thành, TP HCM.

