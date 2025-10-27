Điều tàu hàng 700 tấn ngăn lũ cuốn trôi cầu Bạch Hổ

TP HuếTổng công ty Đường sắt Việt Nam điều 19 toa xe chở gần 700 tấn đá án ngữ trên cầu Bạch Hổ để tăng tải trọng, tránh nguy cơ bị dòng nước xiết cuốn trôi cầu.

Chiều 27/10, mực nước sông Hương vượt báo ba, đe dọa an toàn cầu đường sắt Bạch Hổ. Để bảo vệ công trình, ngành đường sắt đã điều đoàn tàu chở đá án ngữ trên cầu. Đây là giải pháp khẩn cấp, từng được áp dụng với cầu đường sắt Sông Thương ở Bắc Ninh trong đợt mưa do bão Matmo hồi đầu tháng 10.

Cầu đường sắt Bạch Hổ (TP Huế) có mức nước dâng cao. Ảnh: VNR

Lúc 16h, đoạn đường sắt Bắc Nam qua Huế bị ngập trên đỉnh ray khoảng 15-20 cm, nước tiếp tục dâng cao do mưa lớn nên ngành đường sắt đã phong tỏa cung đường này. Một số tàu khách đang lưu thông phải tạm dừng chờ nước rút.

Ngành đã phải hủy các đôi tàu SE1/2, SE3/4, SE19/20 xuất phát Hà Nội, TP HCM trong ngày 27/10. Các đôi tàu di sản chạy giữa Huế - Đà Nẵng là HĐ1/2, HĐ2/3 cũng hủy trong hai ngày 28-29/10. Tổng số hành khách của các chuyến tàu trên khoảng 2.700.

Bố trí tàu hàng chở đá giữ cầu Bạch Hổ. Ảnh: VNR

Cầu đường sắt Bạch Hổ xây dựng năm 1908 khi tuyến đường sắt Huế - Quảng Trị được thiết lập. Cầu dài hơn 300 m, kết cấu bằng sắt, ở giữa là đường ray cho tàu hỏa qua lại, hai bên cầu dành cho xe máy, xe thô sơ. Trong chiến tranh, cầu Bạch Hổ bị hư hại và đã được sửa chữa. Cầu Bạch Hổ hiện nay vẫn là tuyến đường độc đạo dành cho tàu hỏa, kết nối đôi bờ sông Hương.

Đoàn Loan