Điều gì xảy ra với huyết áp khi ăn một quả táo mỗi ngày?

Táo giàu chất xơ và flavonoid giúp giảm huyết áp, cholesterol, viêm nhiễm, cải thiện sức khỏe tim mạch khi ăn 1-2 quả mỗi ngày.

Táo giàu chất xơ và flavonoid, những hợp chất giúp cải thiện chức năng mạch máu và tăng cường sức khỏe tim mạch. Các nghiên cứu hiện tại chỉ ra rằng ăn táo thường xuyên mang lại lợi ích tim mạch lâu dài. Đặc biệt, tiêu thụ 1-2 quả táo nguyên trái mỗi ngày được xem là hiệu quả nhất.

Dù câu nói "một quả táo mỗi ngày giúp tránh xa bác sĩ" có thể chưa hoàn toàn chính xác, táo chắc chắn góp phần duy trì huyết áp ổn định và bảo vệ sức khỏe tim mạch nhờ hàm lượng chất xơ và hợp chất thực vật, các nhà nghiên cứu khẳng định.

Táo giúp cải thiện sức khỏe tim mạch nhờ giàu chất xơ và flavonoid, góp phần giảm huyết áp.

Tiến sĩ John Higgins, bác sĩ tim mạch tại UTHealth Houston, cho biết táo chứa nhiều flavonoid như quercetin, proanthocyanidin, axit phenolic và chất xơ, hỗ trợ tim mạch qua nhiều cơ chế. Theo bác sĩ Higgins, các hợp chất thực vật trong táo giúp mạch máu giãn ra, cải thiện lưu thông máu.

Chuyên gia dinh dưỡng Cassandra Lepore tại New York cho rằng chất chống oxy hóa polyphenol trong táo hoạt động như chất chống viêm tự nhiên, giảm căng thẳng cho động mạch. Còn bác sĩ Higgins nhấn mạnh chất chống oxy hóa trong táo bảo vệ mạch máu khỏi tổn thương do các phân tử không ổn định.

Các chuyên gia nhận định chất xơ hòa tan trong loại quả này giúp giảm cholesterol, giữ động mạch linh hoạt, hỗ trợ kiểm soát huyết áp lâu dài.

Một nghiên cứu tổng hợp cho thấy ăn một quả táo cỡ trung bình mỗi ngày mang lại cải thiện nhẹ về huyết áp, cholesterol, viêm nhiễm và chức năng mạch máu, giảm nguy cơ bệnh tim và đột quỵ. Dù không làm giảm huyết áp tức thì, các hợp chất này tạo môi trường lành mạnh hơn cho tim và mạch máu về lâu dài.

Ăn một quả táo cỡ trung bình mỗi ngày mang lại cải thiện nhẹ về huyết áp. Ảnh: Anh Chi

Ăn bao nhiêu táo để bảo vệ tim mạch?

Một quả táo mỗi ngày có đủ để cải thiện sức khỏe tim mạch không? Theo các chuyên gia, câu trả lời là có, nhưng cần kiên trì.

Tiến sĩ John Higgins cho biết dữ liệu cho thấy ăn 1-2 quả táo mỗi ngày mang lại lợi ích tim mạch, đặc biệt khi duy trì trong thời gian dài, dù không giảm huyết áp tức thì.

Nghiên cứu trên 2.300 người bị tăng huyết áp chỉ ra rằng những người ăn táo nguyên trái 3-6 lần/tuần có tuổi thọ cao hơn và sức khỏe tim mạch tốt hơn. Tuy nhiên, nước ép táo hay sốt táo không đem lại lợi ích huyết áp tương tự, cần ăn táo nguyên quả để tối ưu hóa sức khỏe tim mạch.

Mỹ Ý (Theo Verywell Health)