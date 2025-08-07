Điều gì xảy ra nếu bạn tắm không đúng cách?

Tắm nước lạnh ngay sau khi đi nắng về có thể gây nhồi máu cơ tim, đột quỵ, sốc nhiệt, cảm lạnh, chuột rút và co thắt phế quản.

Theo BS.CK2 Nguyễn Thị Diễm Hương, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM - Cơ sở 3, vào mùa nắng nóng, nhiều người có thói quen sau khi đi nắng về thích tắm ngay bằng nước lạnh cho mát. Nhưng đây là một thói quen tiềm ẩn nhiều nguy cơ, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Cụ thể:

Nguy cơ gây nhồi máu cơ tim, đột quỵ não

Khi cơ thể tiếp xúc với nhiệt độ lạnh đột ngột, các mạch máu sẽ co lại, giảm mất nhiệt, điều này có thể làm tăng huyết áp, tăng nguy cơ bị vỡ mạch máu, dẫn đến đột quỵ não. Hoặc tăng áp lực lên tim, mất điện giải... dẫn đến nhồi máu cơ tim, đặc biệt ở những người có sẵn các bệnh tim mạch.

Những người thừa cân, béo phì cũng làm tăng áp lực lên tim mạch dẫn đến các bệnh lý liên quan đến xơ vữa động mạch, tăng huyết áp... Người có lối sống ít vận động, tập luyện gặp sự thay đổi đột ngột nhiệt độ cũng gây ra những phản ứng quá mức làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim.

Thói quen tắm nước lạnh sau khi đi nắng về tiềm ẩn nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Ảnh: Ngọc Phạm

Các tác hại khác

Sốc nhiệt

Tắm nước lạnh ngay sau khi đi nắng về có thể gây sốc nhiệt do thân nhiệt hạ đột ngột. Đặc biệt thường xảy ra với người cao tuổi khi khả năng thích nghi với sự thay đổi nhiệt độ giảm.

Những dấu hiệu nhẹ của việc hạ thân nhiệt bao gồm rùng mình, chóng mặt và đờ đẫn, mệt, buồn nôn, nhịp tim tăng nhanh. Nặng có thể gây hơi thở trở nên chậm và không sâu, nhịp tim chậm xuống và trở nên yếu dần...

Cảm lạnh

Khi cơ thể toát mồ hôi và tỏa nhiệt, tắm nước lạnh ngay lúc này sẽ làm tắc nghẽn lỗ chân lông, mồ hôi không thoát được ra ngoài dễ gây cảm lạnh.

Chuột rút

Co cơ đột ngột dễ dẫn đến chuột rút (vọp bẻ). Nên đợi ít nhất khoảng 20-30 phút để mồ hôi khô rồi mới tắm.

Trong thời gian này, nên bổ sung nước cho cơ thể liên tục, uống theo từng ngụm và chia đều thời gian uống. Không nên để quạt hoặc máy lạnh thổi trực tiếp vào cơ thể để tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột.

Khi tắm, không nên xả nước từ trên đầu xuống mà nên làm ướt vùng chân, tay trước để cơ thể thích nghi dần với sự thay đổi nhiệt độ.

Co thắt phế quản

Hít không khí lạnh khi tắm nước lạnh có thể là yếu tố khởi phát gây co thắt phế quản ở những người có bệnh hen suyễn, gây khó thở, tức ngực.

Bác sĩ Hương khuyến cáo, mọi người nên đợi ít nhất khoảng 20-30 phút để mồ hôi khô rồi mới tắm. Trong thời gian này, nên bổ sung nước cho cơ thể liên tục, uống theo từng ngụm và chia đều thời gian uống, không nên để quạt hoặc máy lạnh thổi trực tiếp vào cơ thể để tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột.

Khi tắm không nên dùng nước quá lạnh, không nên xả nước từ trên đầu xuống, nên làm ướt vùng chân, tay trước để cơ thể thích nghi dần với sự thay đổi nhiệt độ, tránh gặp phải các biến chứng về sau.

