Điều gì xảy ra khi thường xuyên ăn cơm trắng?

Cơm trắng ít dinh dưỡng hơn so với cơm gạo lứt nhưng đây là nguồn cung cấp năng lượng nhanh, dễ tiêu hóa.

Gạo trắng và gạo lứt là hai loại gạo phổ biến nhất, có nguồn gốc tương tự. Cơm trắng làm từ gạo trắng - loại gạo đã được loại bỏ lớp cám (lớp ngoài giàu chất xơ) và mầm gạo (phần lõi giàu dưỡng chất) trong quá trình xay xát. Chính điều này khiến hương vị, kết cấu, màu sắc và thành phần dinh dưỡng của gạo trắng khác với gạo lứt.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, 100 g gạo lứt và gạo trắng khi nấu chín cung cấp:

Chỉ số dinh dưỡng Gạo trắng Gạo lứt Năng lượng 205 kcal 248 kcal Tổng carbohydrate 45 g 52 g Chất xơ 0,6 g 3 g Tổng lượng đường 0 g 0,5 g Chất đạm (protein) 4 g 6 g Tổng chất béo 0 g 2 g Chất béo bão hòa 0 g 0,5 g

Khẩu phần 100 g cơm gạo lứt có lượng calo, protein, chất béo và chất xơ cao hơn cơm trắng. Nó cũng chứa nhiều vitamin nhóm B, phốt pho hơn nhờ lớp cám và mầm còn nguyên vẹn. Cả gạo trắng và gạo lứt đều không chứa gluten tự nhiên, là thực phẩm giàu carbohydrate tốt cho người mắc bệnh celiac hoặc nhạy cảm với gluten không do celiac. Dưới đây là những lợi ích và tác động khi ăn cơm trắng thường xuyên.

Nguồn cung cấp năng lượng nhanh

Do đã loại bỏ lớp cám và mầm, cơm trắng chứa ít chất xơ và chất béo, được xem là nguồn carbohydrate đơn giản hơn. Cơm trắng dễ tiêu hóa, hấp thu nhanh, đặc biệt là carbohydrate - nguồn cung cấp năng lượng chính của cơ thể. Thực phẩm này phù hợp với vận động viên, người tập luyện cường độ cao hoặc cần bổ sung năng lượng nhanh.

Cơm trắng ít calo, protein, chất béo và chất xơ hơn gạo lứt. Ảnh: Bùi Thủy

Dễ tiêu hóa

Ở người mắc rối loạn tiêu hóa hoặc trong giai đoạn bệnh bùng phát, carbohydrate phức hợp, chất xơ và chất béo có thể khó tiêu hóa. Trong những trường hợp này, cơm trắng là lựa chọn phù hợp, giúp giảm đầy hơi và kích ứng đường tiêu hóa. Ngay cả với người không có bệnh lý tiêu hóa, cơm trắng cũng có thể hữu ích trong các tình trạng như tiêu chảy cấp.

Tạo cảm giác dễ chịu và thoải mái

Ăn một bát cơm trắng nóng hổi thường mang lại cảm giác ngon miệng, dễ chịu. Bên cạnh giá trị dinh dưỡng, việc thưởng thức các món ăn quen thuộc, yêu thích còn giúp giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng - những yếu tố gián tiếp có lợi cho sức khỏe tổng thể.

Có thể chứa asen

Gạo trắng có thể chứa asen, một nguyên tố có thể gây buồn nôn, nôn và tiêu chảy. Vo gạo kỹ và nấu cơm bằng nước sạch có thể giúp giảm hàm lượng asen khoảng 57%.

Làm tăng đường huyết

Thực phẩm có chỉ số đường huyết (GI) thấp thường phù hợp hơn với người bệnh tiểu đường type 2. Chỉ số GI là thước đo mức độ làm tăng đường huyết sau khi ăn thực phẩm chứa carbohydrate, được xếp theo thang điểm từ 0 đến 100. GI từ 55 trở xuống được xem là thấp, 56-69 là trung bình và từ 70 trở lên là cao.

Gạo trắng có chỉ số GI khoảng 64, trong khi gạo lứt có GI khoảng 55. Do đó, carbohydrate trong gạo trắng làm đường huyết tăng nhanh hơn so với gạo lứt.

Tăng nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa

Một số người thường xuyên ăn cơm trắng có thể làm tăng nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa. Hội chứng chuyển hóa là thuật ngữ chỉ một nhóm yếu tố nguy cơ làm gia tăng khả năng mắc các bệnh như tim mạch, tiểu đường type 2 và đột quỵ.

Các yếu tố nguy cơ bao gồm huyết áp cao, đường huyết lúc đói tăng, nồng độ triglyceride cao, vòng eo lớn và mức HDL (cholesterol tốt) thấp.

Bảo Bảo (Theo Healthline, Eatingwell)