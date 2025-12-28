Điều gì xảy ra khi bạn uống cà phê mỗi sáng?

Uống cà phê mỗi sáng giúp tăng năng lượng, góp phần phòng bệnh tim, tiểu đường, song một số người có thể khó ngủ, mòn răng và rối loạn tiêu hóa.

Lượng tiêu thụ caffeine tối đa khoảng 400 mg mỗi ngày (tương đương 4 tách cà phê) có thể đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, khả năng dung nạp của mỗi người khác nhau khiến lượng này có thể quá nhiều với một số người. Vì thế, uống cà phê mỗi sáng tác động đến sức khỏe theo nhiều cách khác nhau.

Lợi ích

Giúp tỉnh táo: Một tách cà phê đen khoảng 355 ml chứa 113-247 mg caffeine, có tác dụng kích thích não bộ và hệ thần kinh, tăng tỉnh táo, giảm mệt mỏi và cải thiện khả năng tập trung. Vì vậy, nhiều người chọn cà phê để khởi đầu ngày mới.

Tăng cường hiệu suất tập luyện: Nhờ tác dụng kích thích, cà phê giúp cơ thể có thêm năng lượng, tăng sức bền cơ bắp, hỗ trợ hoàn thành các bài tập hiệu quả hơn.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch: Uống cà phê lượng vừa phải có thể giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như suy tim, bệnh động mạch vành, đột quỵ, rối loạn nhịp tim, đồng thời hạn chế tăng huyết áp và nhồi máu cơ tim. Những tác động tích cực này có thể là do các chất chống oxy hóa trong hạt cà phê, giúp bảo vệ tế bào, giảm viêm. Trong khi viêm là một trong những yếu tố chính làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Tăng tuổi thọ: Nghiên cứu của Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, Viện Y tế Quốc gia Mỹ, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ trên hơn 400.000 người 50-71 tuổi cho thấy uống cà phê liên quan đến nguy cơ tử vong thấp hơn. Mức có lợi nhất là 4-5 tách mỗi ngày, giúp giảm nguy cơ tử vong sớm 12% ở nam và 16% ở nữ; uống trên 6 tách không tăng thêm lợi ích. Uống cà phê buổi sáng có lợi hơn so với khi muộn, do tránh ảnh hưởng xấu đến nhịp sinh học và giấc ngủ.

Cải thiện trao đổi chất: Cà phê có thể làm tăng nhẹ tốc độ trao đổi chất, tức lượng năng lượng cơ thể dùng cho các hoạt động cơ bản. Tuy nhiên, tác dụng này chỉ ngắn hạn và không phải lúc nào cũng mang lại lợi ích giảm cân.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường: Uống cà phê đen điều độ mỗi ngày (1-4 tách) có liên quan đến giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Lợi ích này được cho là nhờ các hợp chất phytochemical trong hạt cà phê, giúp hạn chế stress oxy hóa - yếu tố góp phần gây béo phì, hội chứng chuyển hóa và bệnh tiểu đường type 2. Cà phê cũng cung cấp chất chống oxy hóa tốt như axit chlorogenic, một loại polyphenol có thể cải thiện độ nhạy insulin và chuyển hóa glucose trong cơ thể.

Rủi ro

Tăng cảm giác bồn chồn, lo lắng: Cà phê có thể gây lo lắng, bồn chồn hoặc tim đập nhanh. Tuy nhiên, tác dụng này khá nhẹ và không có khả năng gây hại. Người gặp tác dụng phụ này nên điều chỉnh lượng uống hoặc tránh hoàn toàn.

Khó chịu ở hệ tiêu hóa: Cà phê có thể kích thích ruột hoạt động nhanh hơn, dẫn đến tiêu chảy, đầy hơi và đau bụng, nhất là ở người mắc các vấn đề tiêu hóa như hội chứng ruột kích thích. Tính axit của cà phê cũng có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng trào ngược axit, cảm giác nóng rát, đau nhức ở vùng thượng vị (trên rốn) và cổ họng. Nhưng kết hợp cà phê với một bữa sáng cân bằng giúp làm giảm tác dụng kích thích đồng thời giảm trào ngược.

Mòn men răng: Uống cà phê mỗi sáng có thể làm ố răng và mòn men, gây ê buốt khi ăn uống đồ nóng hoặc lạnh. Tình trạng này có thể giảm nếu súc miệng hoặc đánh răng sau khi uống.

Bảo Bảo (Theo Health, Healthline)