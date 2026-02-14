Điều gì xảy ra khi bạn ăn chocolate?

Chocolate làm từ cacao rất giàu các hợp chất phenolic có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ, hỗ trợ chức năng nhận thức và tăng hiệu suất thể thao.

Chocolate được làm từ hạt của cây cacao, có vị đắng đặc trưng, đậm đà. Chocolate chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao, có thể mang lại một số lợi ích cho sức khỏe.

Cacao là thành phần chính của chocolate, chứa các hợp chất phenolic có hoạt tính sinh học, tác động đến quá trình lão hóa, stress oxy hóa... Hàm lượng cacao càng cao (như trong chocolate đen) thì lợi ích tiềm năng càng lớn.

Tốt cho tim mạch

Ăn chocolate có thể giúp giảm mức cholesterol lipoprotein mật độ thấp (LDL), còn gọi là cholesterol xấu. Điều này là nhờ hàm lượng sterol thực vật (PS) và flavanol cacao (CF) có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch bằng cách giảm cholesterol và cải thiện huyết áp.

Hỗ trợ chức năng nhận thức

Ăn chocolate ít nhất mỗi tuần một lần hoặc uống hai cốc chocolate nóng mỗi ngày có thể duy trì sức khỏe não bộ và giảm tốc độ suy giảm trí nhớ ở người cao tuổi. Tác dụng này là nhờ chocolate nóng giúp tăng lưu lượng máu đến các vùng não cần thiết.

Khi các vùng khác nhau của não cần nhiều năng lượng hơn để thực hiện nhiệm vụ, chúng cũng cần tăng lưu lượng máu. Mối liên hệ này gọi là sự ghép nối thần kinh - mạch máu, có thể đóng vai trò quan trọng trong các bệnh như Alzheimer.

Nghiên cứu còn chỉ ra chiết xuất cacao gọi là lavado có thể làm giảm hoặc ngăn ngừa tổn thương các đường dẫn truyền thần kinh ở người bệnh Alzheimer, từ đó làm chậm các triệu chứng như suy giảm nhận thức.

Chocolate đen có hàm lượng cacao cao, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Ảnh: Anh Chi

Hỗ trợ sự phát triển của thai nhi

Thai phụ ăn khoảng 30 g chocolate (chứa nhiều cacao, ít đường) mỗi ngày có thể có lợi cho sự tăng trưởng và phát triển của thai nhi. Thực phẩm này giúp tăng lưu lượng máu đến nhau thai, giảm nguy cơ tiền sản giật, cao huyết áp đồng thời cải thiện tâm trạng cho thai phụ nhờ chứa flavonoid và các chất chống oxy hóa.

Tăng hiệu suất thể thao

Chocolate đen có thể cải thiện hiệu suất vận động nhờ tăng khả năng sử dụng oxy khi tập luyện. Tác dụng này được cho là liên quan đến flavonol epicatechin trong chocolate đen, chất giúp tăng sản xuất nitric oxide - cơ chế tương tự khi dùng nước ép củ dền.

Lưu ý khi chọn chocolate

Chocolate trắng có thể cung cấp protein và canxi nhờ có thêm thành phần sữa. Trong khi đó, chocolate đen chứa nhiều cacao hơn, được đánh giá cao hơn về hàm lượng sắt và chất chống oxy hóa. Chocolate càng đậm màu, tỷ lệ cacao cùng chất chống oxy hóa càng cao. Tuy nhiên, giá trị dinh dưỡng có thể khác nhau tùy thương hiệu, vì vậy nên đọc kỹ nhãn sản phẩm.

Dù có lợi ích nhất định, chocolate cũng tiềm ẩn rủi ro nếu tiêu thụ quá mức. Hàm lượng đường cao có thể gây sâu răng và tăng cân. Một số người có thể bị đau nửa đầu do các hợp chất như tyramine hoặc histamine. Nên tiêu thụ chocolate ở mức vừa phải và ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Bảo Bảo (Theo Medical News Today)