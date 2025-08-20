Hai lưu ý với thí sinh đỗ đại học

Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trước 18h ngày 30/8 trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nếu không kết quả sẽ bị hủy.

Từ chiều nay tới 17h ngày 22/8, các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn 2025 ở tất cả phương thức.

Đầu tiên, theo yêu cầu của Bộ, thí sinh (kể cả diện đã trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung, chậm nhất 17h ngày 30/8. Nếu bỏ qua bước này, thí sinh coi như từ bỏ nguyện vọng đã trúng tuyển và bị hủy kết quả.

Thứ hai, thí sinh cần theo dõi kế hoạch của trường mà mình trúng tuyển để hoàn thiện thủ tục. Các đại học thường có kế hoạch nhập học riêng với những yêu cầu khác nhau, đăng tải trên website, fanpage chính thức hoặc gửi email, số điện thoại, giấy báo...

Những trường chưa đủ chỉ tiêu tuyển bổ sung từ ngày 1/9 đến tháng 12/2025. Nếu đã xác nhận nhập học, thí sinh không được tham gia xét tuyển bổ sung, trừ trường hợp được hiệu trưởng cho phép không nhập học.

Học phí hơn 130 đại học

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Năm nay, gần 850.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, với tổng số khoảng 7,6 triệu nguyện vọng. Trung bình, một em đặt gần 9 nguyện vọng, cao vọt so với mọi năm.

Nhiều trường ghi nhận số thí sinh đăng ký nhiều hơn năm ngoái 2-2,5 lần như Đại học trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCM, Học viện Ngân hàng, Đại học Công thương TP HCM, Giao thông vận tải.

Thí sinh, phụ huynh có thể tra cứu điểm chuẩn và học phí các trường đại học trên VnExpress: https://diemthi.vnexpress.net/tra-cuu-dai-hoc.

Thanh Hằng