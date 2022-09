DiCaprio khuyên Timothée Chalamet không đóng phim siêu anh hùng

Timothée Chalamet tiết lộ đàn anh Leonardo DiCaprio từng cho lời khuyên để xây dựng sự nghiệp tại Hollywood.

Trong bài phỏng vấn với British Vogue đăng hôm 15/9, Chalamet cho biết Leonardo DiCaprio từng khuyên anh "không dùng chất kích thích nặng và không đóng phim siêu anh hùng". Ngôi sao sinh năm 1995 nói rất tán thành với lời chỉ dạy của đàn anh trong nghề.

Timothée Chalamet trên tạp chí thời trang. Ảnh: British Vogue

DiCaprio nổi tiếng tại Hollywood là người chọn dự án một cách kỹ lưỡng. Anh không nhận đóng phim truyền hình kể từ series Growing Pains (1992) đến nay. Tài tử không nhận lời tham gia các dự án thương mại, bom tấn thuần tính giải trí của Hollywood. Thay vào đó, anh tìm đến những nhà làm phim gạo cội, được đánh giá cao về chuyên môn và quan điểm nghệ thuật như Martin Scorsese, Quentin Tarantino hay Baz Luhrmann.

Timothée Chalamet chọn hướng phát triển sự nghiệp tương tự đàn anh. Sau khi thành danh nhờ vai chính trong bộ phim đề tài đồng tính nam Call Me by Your Name, ngôi sao gốc New York (Mỹ) không đóng dự án truyền hình hay phim thương mại. Anh xuất hiện trong nhiều dự án được giới hàn lâm đánh giá cao như Lady Bird, Beautiful Boy, Little Women, The French Dispatch hay Dune.

Giới truyền thông quốc tế từng đặt biệt danh cho Timothée Chalamet là "Leonardo DiCaprio thế hệ mới". Hai người từng đóng chung phim hài Don't Look Up của đạo diễn Adam McKay năm 2021.

Timothée Chalamet (phải) và Leonardo DiCaprio (giữa) trong "Don't Look Up". Ảnh: Netflix

Timothée Chalamet sinh năm 1995 tại Manhattan, New York (Mỹ), có bố là người Pháp và mẹ là dân Do Thái mang dòng máu Nga và Áo. Gia đình anh có truyền thống nghệ thuật - ông nội là nhà biên kịch, mẹ là vũ công sân khấu Broadway, dì và chị gái cùng hoạt động trong ngành điện ảnh. Anh được biết đến qua các phim Call Me by Your Name, A Rainy Day in New York, Interstellar, Worst Friends, Dune... Trailer "Dune" Trailer "Dune". Video: CGV

Phương Mai