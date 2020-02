Quentin Tarantino đón con đầu lòng

Đạo diễn Quentin Tarantino và người mẫu Daniela Pick sinh con trai đầu sau hơn một năm kết hôn.

Theo Fox News, người đại diện của Quentin cho biết em bé chào đời tối 22/2 tại một bệnh viện ở Tel Aviv, Israel - quê hương của Daniela Pick. Hai vợ chồng quyết định cho con mang quốc tịch Israel. Gia đình sẽ tổ chức một nghi lễ trước khi đặt tên cho con.

Đạo diễn Quentin Tarantino và vợ. Ảnh: Reuters.

Quentin (56 tuổi) gặp Daniela (35 tuổi) - con gái ca sĩ Svika Pick - năm 2009 tại Israel khi đi quảng bá phim Inglourious Basterds. Hai người kết hôn tháng 11/2018 tại Los Angeles (Mỹ) sau hai năm yêu nhau. Tháng 8/2019, Quentin xác nhận vợ đã mang thai. Hai người hiện thuê một biệt thự với giá 23.000 USD một tháng để sống tại Tel Aviv.

Trước khi hẹn hò Daniela, Quentin từng nói không muốn có vợ con để tập trung làm phim. Đám cưới được tổ chức ít ngày sau khi đạo diễn hoàn thành Once Upon A Time In Hollywood. Daniela cũng xuất hiện trong phim mới của chồng, vai cô vợ người Italy của Rick Dalton (Leonardo DiCaprio đóng). Tại Oscar 2020, tác phẩm đoạt hai giải nam phụ và thiết kế sản xuất xuất sắc. Quentin nhận đề cử đạo diễn, kịch bản gốc và phim xuất sắc nhưng không giành giải.

Đạt Phan (theo Fox News)