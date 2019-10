Martin Scorsese chê phim Marvel

Đạo diễn kỳ cựu Martin Scorsese so sánh phim siêu anh hùng Marvel giống tiết mục giải trí hội chợ, không xứng được gọi là điện ảnh.

Trên tạp chí Empire số mới nhất, đạo diễn cho biết: "Dù đã cố gắng, tôi vẫn không thể coi phim Marvel là điện ảnh. Tôi gọi chúng là các tiết mục giải trí tại công viên. Chúng không truyền tải cảm xúc, trải nghiệm tâm lý tới khán giả".

Đạo diễn Martin Scorsese. Ảnh: Reuters.

Phát biểu của Martin khiến nhiều đồng nghiệp từng làm phim siêu anh hùng phản ứng. James Gunn - đạo diễn loạt phim Guardians of the Galaxy và Suicide Squad - nói buồn khi nghe lời nhận xét của đàn anh. Tuy nhiên, James cho biết luôn yêu quý Martin và coi ông trong nhóm năm đạo diễn anh thích nhất. Joss Whedon - đạo diễn Avengers: Age of Ultron - tức giận với nhận xét của Martin Scorsese. Tuy nhiên, anh nói luôn tôn kính ông. Robert Cargill - biên kịch Doctor Strange - cho biết nhận xét của Martin bất công và thô lỗ.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ hai phía tranh cãi về phát biểu của đạo diễn. Nhiều người trích dẫn lại nhận xét và công kích các tác phẩm ăn khách của Marvel. Trong khi đó, fan Marvel cho rằng Martin không có quyền xúc phạm các tác phẩm yêu thích của họ. Trên trang cá nhân, đạo diễn Peter Ramsey (phim Spider-man: Into the Universe) kêu gọi hai phía giảng hóa. "Martin Scorsese là chúa trời trong làng điện ảnh và phim Marvel cũng rất thú vị. Hãy bình tĩnh nào các bạn!", anh viết trên trang cá nhân.

Martin Scorsese, 76 tuổi, là đạo diễn người Mỹ gốc Italy. Ông được Hollywood kính trọng vì cho ra đời nhiều tác phẩm đột phá như Taxi Driver, Goodfellas, The Departed, The Aviator... Ông từng 12 lần được đề cử Oscar và giành tượng vàng "Thành tựu về đạo diễn" cho phim The Departed năm 2007. The Irishman - phim mới nhất của Martin - được công chiếu tại LHP New York hôm 27/9.

Traler The Irishman Traler "The Irishman". Video: TriBeCa.

