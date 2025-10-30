Di dời hai tàu chở đá khỏi cầu đường sắt ở Huế

Mực nước sông Hương giảm một mét so với tối qua, ngành đường sắt quyết định rút hai đoàn tàu chở đá án ngữ trên cầu Bạch Hổ và Dã Viên về ga Huế.

Từ đêm qua đến sáng nay, mưa ở Huế giảm nhanh. Mực nước sông Hương tại trạm Kim Long giảm một mét so với chiều qua, hiện cách đáy dầm cầu Bạch Hổ, Dã Viên khoảng 1,6 m, giảm khả năng uy hiếp an toàn cầu đường sắt.

Vì thế, từ 10h30, Công ty CP Đường sắt Bình Trị Thiên đã di chuyển hai đoàn tàu chở đá về ga Huế, cách cầu khoảng một km. Nếu nước sông lên trở lại, đơn vị sẽ đưa tàu hàng ra án ngữ trên hai cầu để tránh nguy cơ bị lũ cuốn.

Hiện nước ngập trên đỉnh ray cung đường ga Văn Xá 0,3-0,5 m, tuyến đường sắt Bắc Nam qua Huế ách tắc từ chiều 27/10 đến nay. Ngành đường sắt đang chờ nước rút khoảng 0,1-0,3 m, ít sóng đánh để lưu thông tàu.

"Chúng tôi phải khẩn trương di dời tàu hàng ra khỏi cầu đường sắt Bạch Hổ và Dã Viên để phục vụ thông tuyến Bắc Nam qua Huế khi lũ rút", lãnh đạo Công ty CP Đường sắt Bình Trị Thiên giải thích.

Đoàn tàu hàng nằm trên án ngữ trên cầu đường sắt Bạch Hồ chiều tối 29/10. Ảnh: VNR

Trước đó chiều 27/10, khi lũ sông Hương chỉ cách đáy dầm cầu 0,1 m, Công ty CP Đường sắt Bình Trị Thiên điều hai đoàn tàu chở 1.150 tấn đá từ Đồng Hới (Quảng Trị) và Hương Thủy (Huế) ra án ngữ hai cầu Bạch Hổ và Dã Viên.

Đến 10h ngày 29/10, khi nước sông Hương cách đáy dầm cầu 1,2 m, công ty đã cho rút hai đoàn tàu về ga Huế. Tuy nhiên, chỉ 8 tiếng sau, lũ sông Hương lên trở lại, chỉ cách đáy dầm 0,04 m, đơn vị lại phải điều hai đoàn tàu trở lại cầu.

Trước đó trong đợt lũ giữa tháng 10, ngành đường sắt điều đoàn tàu chở 300 tấn đá ra trấn giữ cầu sông Thương ở Bắc Ninh. Các cầu này đều được Pháp xây dựng từ hơn 100 năm trước, hư hỏng trong chiến tranh và đã được trùng tu.

Ngày 30/10, ngành đường sắt tiếp tục bãi bỏ các mác tàu SE7, SE5, SE1, SE19 xuất phát Hà Nội; tàu SE8, SE6 từ ga Sài Gòn; tàu SE20 từ Đà Nẵng. Các đoàn tàu khác được trung chuyển bằng ôtô qua đoạn ngập giữa ga Hương Thủy và ga Đông Hà.

Đoàn Loan