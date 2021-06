Đi chợ Sài Gòn thời Covid

Đi chợ trở lại sau 12 ngày 'cố thủ' trong nhà, tôi giật mình khi thấy người Sài Gòn vẫn ra đường nhộn nhịp, bán buôn tấp nập như không.

Tôi đang sống trong những ngày tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ở TP HCM. Nơi tôi ở là một trong những khu vực nằm trong vùng có nguy cơ lây nhiễm cao. Tôi đã "cố thủ" trong nhà từ ngày 30/5 tới nay, toàn bộ thức ăn dùng trong thời gian qua đều là đặt giao hàng qua mạng. Sau 12 ngày "cố thủ" trong nhà, hôm nay tôi mới bắt đầu đi chợ trở lại.

Tôi chạy xe trên đường, nhìn Sài Gòn và không hình dung được những gì mình đang thấy. Trên đường, dòng người vẫn lưu thông nhộn nhịp, khu chợ nơi tôi ở có một ca dương tính nCoV, tuy nhiên mật độ người vẫn rất đông đúc, khét mùi khói bụi như ngày nào. Vài hàng quán vẫn mở, người người vẫn bán buôn tấp nập. Một vài người bán hàng còn không buồn đeo khẩu trang cho nghiêm chỉnh. Tôi chột dạ: "Mọi người chủ quan quá hay do mình ấu trĩ nhỉ?".

Hằng ngày, tôi vẫn đọc báo như một thói quen và cập nhật số ca nhiễm tăng lên từng giờ. F0, F1... giờ có thể là bất cứ ai, kể cả tôi. Tôi thật sự lo lắng. Thế nhưng, số đông người dân Sài Gòn vẫn chủ quan như vậy. Tôi gặp một người bán tạp hóa, may thay cô mang khẩu trang đúng quy định. Tôi hỏi: "Hàng quán mùa dịch có ảnh hưởng gì không cô?". Cô bảo: "Cứ đeo khẩu trang vào là được, lo gì?" . Tôi giật mình: "Hay mình lo xa quá phải không?".

Sáng nay, tôi lại đọc báo, thêm một dương tính ở Bệnh viện Nhi Đồng là nữ hộ lý. Thời điểm này, ai cũng mang khẩu trang, hộ lý lại càng phải cẩn thận hơn, nhưng bạn thấy đấy, họ vẫn không may bị nhiễm. Covid không tha một ai hết, bất kể bạn là ai, làm nghề gì. Thời điểm này, quan hệ càng rộng, gặp càng nhiều người, virus càng có cơ hội xâm nhập. Đừng để bản thân là nơi cư ngụ của chúng.

Hiện tại, số ca lây nhiễm đang điều tra dịch tễ ngày càng nhiều, F1 mà thành F0 thì lại có thêm một chùm ca mới. Lây lan với cấp số nhân như thế này, sao tôi có thể an lòng? Tôi vốn trời sinh bản tính hời hợt, nhưng luôn suy nghĩ tích cực. Từ lúc có con, tôi tự thấy cách mình nhìn cuộc sống này thay đổi hẳn. Cẩn trọng hơn, "bà cụ non hơn" và bớt xốc nổi... Dịch như thế này, mong bình an là đủ.

Tôi đi về, mua được một ít đồ ăn và cẩn trọng sát khuẩn tay trước khi vào nhà, hy vọng tiêu diệt hết những mầm bệnh Covid không may bám trên mình.

Mai Ly

