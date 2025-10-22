Đêm 'điên rồ' ở Champions League

Champions League vừa chứng kiến kỷ lục 43 bàn thắng chỉ trong một ngày thi đấu, chưa kể 5 thẻ đỏ và 6 quả phạt đền.

Barca, PSG, Arsenal, Inter và PSV cùng tạo nên bữa tiệc tấn công mãn nhãn, khiến người hâm mộ phải dụi mắt liên tục để theo kịp bảng tỷ số. Tổng cộng, chín trận đấu tối 21/10 chứng kiến tới 43 bàn, trung bình gần 5 bàn mỗi trận, con số hiếm có ở cấp độ đỉnh cao. Kỷ lục trước đó thuộc về loạt trận ngày 29/11/2024, với 40 bàn.

Kết quả 9 trận đấu ở Champions League tối 21/10/2025.

Trên sân Montjuic, chủ nhà Barca trút giận lên Olympiacos bằng chiến thắng 6-1, dù thiếu loạt trụ cột như Robert Lewandowski hay Raphinha. Tiền vệ 22 tuổi Fermin Lopez tỏa sáng với hat-trick, trong khi Marcus Rashford lập cú đúp. Bàn thắng còn lại của chủ nhà thuộc về ngôi sao 18 tuổi Lamine Yamal. Chiến thắng này giúp thầy trò Hansi Flick trở lại cuộc đua vào thẳng vòng 1/8, sau khi thua PSG ở lượt thứ hai.

Trên đất Đức, đương kim vô địch PSG biến sân BayArena thành sàn diễn riêng, khi đè bẹp chủ nhà Leverkusen 7-2. Hai đội đều bị đuổi người trong hiệp một, nhưng điều đó dường như chỉ khiến trận đấu thêm điên rồ. Sáu cầu thủ PSG ghi tên lên bảng điện tử, trong đó Desire Doue lập cú đúp, còn chủ nhân Quả Bóng Vàng 2025 Ousmane Dembele ghi một bàn trong ngày trở lại đội bóng cũ.

Nhờ trận đấu hôm qua, PSG còn trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử Champions League ghi trên 40 bàn trong một năm dương lịch. Kể từ đầu năm 2025, đội bóng nước Pháp có 45 bàn và hoàn toàn có thể phá sâu kỷ lục của chính mình nếu cứ duy trì phong độ hiện tại.

Ở London, Arsenal biến cuộc đối đầu được dự đoán khó khăn với Atletico Madrid thành màn thị uy sức mạnh. "Pháo thủ" ghi liền 4 bàn chỉ trong 13 phút ở hiệp hai, để nhấn chìm hàng thủ trứ danh của HLV Diego Simeone. Đây là trận thứ ba liên tiếp Arsenal thắng trắng, chưa thủng lưới bàn nào tại Champions League mùa này.

Còn ở Tây Ban Nha, Erling Haaland lại gieo sầu cho Villarreal khi mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 của Man City. Đó đã là trận thứ 12 liên tiếp tiền đạo Na Uy ghi bàn cho cả CLB lẫn tuyển quốc gia, ngang kỷ lục của Cristiano Ronaldo. Bernardo Silva là người ấn định tỷ số, giúp đoàn quân Pep Guardiola chấm dứt chuỗi trận không thắng sân khách ở châu Âu kéo dài hơn một năm.

Trên sân St James’ Park, Newcastle đánh bại Benfica 3-0, với cú đúp của Harvey Barnes. Inter Milan dễ dàng thắng 4-0 trên đất Bỉ, còn PSV Eindhoven hạ gục Napoli 6-2 trong một trận cầu điên rồ khác. Trận duy nhất không có bàn thắng diễn ra giữa hai tân binh: Kairat và Pafos.

Hoàng An