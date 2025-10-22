Đội của Mourinho thảm bại ở Champions League

AnhBenfica thua 0-3 trên sân Newcastle ở lượt ba và vẫn chưa giành điểm nào ở vòng bảng Champions League mùa 2025-2026.

Trên sân St. James' Park hôm 21/10, đội bóng Bồ Đào Nha nhập cuộc tự tin và thậm chí có lúc tạo thế trận ngang ngửa. Nhưng sự khác biệt ở khả năng dứt điểm và tốc độ nơi hai biên đã khiến đội bóng của Mourinho sụp đổ.

Harvey Barnes sút chéo góc ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0, trong trận Newcastle thắng Benfica 3-0 trên sân St. James' Park, Newcastle, Anh ngày 21/10/2025. Ảnh: Reuters

Phút 32, Jacob Murphy thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang cho tiền đạo đá cánh đối diện đệm vào lưới trống mở tỷ số. Sang hiệp hai, cầu thủ vào sân thay người Harvey Barnes tỏa sáng với những pha bứt tốc vào vòng cấm rồi sút chéo góc để ghi cú đúp và ấn định chiến thắng 3-0.

Sự lạnh lùng của Barnes cùng tốc độ và sức bền của Gordon khiến hàng thủ Benfica hoàn toàn choáng váng. Mourinho chỉ có một sự thay đổi người, khi tung tiền đạo Franjo Ivanovic vào sân nhằm tìm bàn gỡ ở phút 63. Nhưng đó lại là "canh bạc" phản tác dụng khi hàng thủ để lộ quá nhiều khoảng trống. Newcastle tận dụng triệt để, khép lại một đêm thăng hoa trong tiếng reo hò của khán giả vùng Đông Bắc nước Anh.

Dodi Lukebakio dứt điểm ngoài tầm với của thủ thành Nick Pope, nhưng bóng đi dội cột. Ảnh: Reuters

Thất bại này khiến Benfica tiếp tục nằm trong nhóm bét bảng khi chưa giành điểm nào. Trong khi đó, Newcastle vươn lên thứ 7 với sáu điểm, vị trí vào thẳng vòng 1/8 Champions League. Đội bóng của Eddie Howe còn gửi thông điệp mạnh mẽ đến phần còn lại của châu Âu, rằng họ không chỉ mạnh về thể lực, mà còn biết cách hạ gục đối thủ bằng sự sắc bén và lạnh lùng - điều mà Mourinho, ít nhất lúc này, chưa thể giúp Benfica có được.

Sau trận, Mourinho thừa nhận Benfica sụp đổ sau bàn thua thứ hai. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha phân tích: "Hiệp một chúng tôi chơi tốt hơn, có bốn cơ hội rõ ràng và đáng lẽ phải dẫn trước. Kết quả khi đó là cực kỳ bất công. Nhưng bàn thua thứ hai là không thể chấp nhận, khi đội mất vị trí từ một tình huống cố định của chính chúng tôi và bị phản công. Sau đó, đội sụp đổ cả về thể lực lẫn tinh thần".

"Người đặc biệt" cũng thừa nhận sự khác biệt về tốc độ và thể lực giữa hai đội. "Newcastle có bốn cầu thủ chạy cánh rất nhanh, hai đá chính và hai dự bị", ông nói. "Chúng tôi biết điều đó, nhưng không thể thu hẹp sự chênh lệch khi bị dẫn bàn. Ở cấp độ này, chỉ cần một sai lầm nhỏ, bạn sẽ phải trả giá".

HLV Jose Mourinho phản ứng trong trận. Ảnh: Reuters

Dù vậy, Mourinho khẳng định Benfica chưa hết hy vọng vươn lên nhóm tranh vé play-off vào vòng 1/8 Champions League. "Tôi nói với các cầu thủ rằng chúng ta còn 15 điểm để chiến đấu", HLV 62 tuổi cho biết. "Chúng tôi không cần thắng cả năm trận còn lại để đi tiếp, mà giành khoảng 10 hay 11 điểm là đủ. Giờ điều quan trọng là phải sẵn sàng ở hai trận sắp tới trên sân nhà".

Hai trận tiếp theo, Benfica đá trên sân nhà gặp Arouca ở vòng 9 giải VĐQG Bồ Đào Nha và Tondela ở tứ kết Cup Liên đoàn.

Hồng Duy