Arsenal hủy diệt Atletico ở Champions League

Cú đúp của tiền đạo Viktor Gyokeres giúp Arsenal hạ Atletico Madrid 4-0 ở lượt ba vòng bảng Champions League.

Đến trước phút 57, Atletico vẫn giữ sạch lưới nhờ hàng phòng ngự vững chắc. Đội khách thậm chí đưa bóng trúng xà ngang nhờ pha dứt điểm của Julian Alvarez. Nhưng rồi, mọi thứ sụp đổ quá nhanh với họ, bởi tốc độ cũng như sự tàn nhẫn của Arsenal.

Gyokeres (số 14) và Gabriel (phải) mừng bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho Arsenal, trên sân Emirates, London, Anh hôm 21/10. Ảnh: Reuters

Như thường lệ, Arsenal lại được hưởng niềm vui từ tình huống cố định, ở bàn mở tỷ số và bàn thứ tư. Declan Rice chuyền cho Gabriel Magalhaes, rồi một tình huống lặp lại y hệt, chỉ khác ở chỗ lần này Gabriel đánh đầu chuyền ngang cho Viktor Gyokeres đệm bóng vào lưới.

Đó là bàn thứ hai trong trận của Gyokeres. Trước đó, tiền đạo Thụy Điển nâng tỷ số lên 3-0 sau khi anh dứt điểm chạm hậu vệ đội khách David Hancko đổi hướng đi vào lưới. Gabriel Martinelli là người ghi bàn thứ hai cho Arsenal, sau một pha đi bóng dũng mãnh từ Myles Lewis-Skelly. Bên kia chiến tuyến, HLV Diego Simeone vung chân đá một quả bóng tưởng tượng vì thất vọng, khi các học trò không cản nổi đường kiến tạo của Arsenal.

Atletico thủng lưới bốn bàn trong 14 phút. Điều đó như một thông điệp từ Arsenal gửi đến phần còn lại của châu Âu, rằng họ đang quyết tâm san bằng tất cả để vươn tới vinh quang. Arsenal thắng cả ba trận ở vòng bảng Champions League và giữ sạch lưới, tiếp nối sự chặt chẽ trong phòng ngự tại đấu trường quốc nội. Đội bóng của Mikel Arteta mới chỉ thủng lưới ba lần trong cả mùa.

*tiếp tục cập nhật