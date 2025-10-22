Haaland giúp Man City thắng dễ ở Champions League

Tây Ban NhaTiền đạo Erling Haaland mở tỷ số, trong chiến thắng 2-0 của Man City trước chủ nhà Villarreal ở lượt ba vòng bảng Champions League tối 21/10.

Haaland đã ghi bàn trong trận thứ 9 liên tiếp cho Man City, và Villarreal là nạn nhân mới nhất. Lần này, tiền đạo người Na Uy mở tỷ số, trước khi Bernardo Silva ấn định chiến thắng ngay trong hiệp một, trong thế trận vượt trội của Man City.

Khi Haaland được rút ra nghỉ ở phút 85, khán giả Villarreal huýt sáo và thở phào khi anh không thể gây thêm sát thương cho khung thành chủ nhà. Nhưng những gì Haaland làm ở đầu trận là quá đủ để khiến chủ sân La Ceramica trải qua một đêm dài thất vọng.

Haaland mừng bàn mở tỷ số cho Man City, trên sân La Ceramica, Villarreal, Tây Ban Nha hôm 21/10. Ảnh: Reuters

Ngay ở đường lên bóng đầu tiên, Haaland, Savinho và Jeremy Doku phối hợp tạo ra cú dứt điểm đầu tiên khiến thủ môn Luiz Junior phải trổ tài sau chỉ 26 giây. Chỉ hơn hai phút sau, Haaland đánh đầu chệch cột dọc.

Sơ đồ của Pep Guardiola đôi lúc giống 3-2-4-1, với John Stones dâng lên khi Man City cầm bóng và lùi về khi đối thủ tấn công. Phần lớn thời gian trận đấu chứng kiến Stones dâng cao, cùng các đồng đội liên tục biến đổi khối đội hình. Man City kiểm soát bóng 69% trong hiệp một, và con số này thậm chí có vẻ thấp hơn so với thực tế mà người xem cảm nhận.

Villarreal gặp khó trong việc theo các pha di chuyển không bóng của Man City. Đội bóng của Marcelino thể hiện đúng phong cách thường thấy: nhanh, giàu thể hình và sức mạnh. 10 trong số 11 cầu thủ đá chính cao trên 1,83 m, và chủ nhà chọn chơi lùi sâu, dựa nhiều vào phản công tốc độ. Mọi mối đe dọa từ Villarreal ở hiệp đầu chỉ là thoáng qua. Ruben Dias khép góc rất nhanh với Georges Mikautadze trong cấm địa, còn Pape Gueye thì sút chệch cột.

Trong khi Villarreal chờ đợi Man City sơ hở, đội khách cũng chờ điều tương tự từ đối thủ. Bàn mở tỷ số ở phút 17 là minh chứng rõ ràng cho sự kiên nhẫn của Man City, và có lẽ cũng cho sự thụ động của đội chủ nhà. Bóng được đưa sang cánh phải, nơi Savinho đối mặt một "bức tường" áo vàng. Anh dừng lại, quan sát, rồi chuyền về cho Stones. Stones lại chuyền lại cho Savinho. Savinho lại chuyền lại cho Stones... Sáu lần họ trao đổi với nhau những đường chuyền ngắn, chéo nhẹ, không nhanh nhưng vừa đủ. Đội hình Villarreal dần bị kéo giãn.

Lần cuối cùng khi Savinho chuyền cho Stones, cầu thủ người Anh tiến thêm một nhịp, đưa sang cho Matheus Nunes - người chuyền xuyên tuyến trở lại cho Savinho. Man City đang từ chậm thành nhanh. Cùng lúc đó, Rico Lewis băng lên giữa hai hậu vệ Villarreal, bên trái Savinho. Cầu thủ Brazil chuyền chéo nhẹ vào cấm địa. Lewis băng vào trước tất cả, trả bóng ngang khu vực 5m50 để Haaland băng vào dứt điểm như búa bổ.

Bàn thứ hai của Man City còn dễ dàng hơn. Vẫn là sự kiên nhẫn của đội khách, vẫn là sự thụ động từ Villarreal. Và lại là cánh phải. Lần này, Bernardo Silva băng vào cấm địa mà không ai theo kèm, dù có tới chín cầu thủ áo vàng đứng đó. Savinho treo bóng để Silva thoải mái đánh đầu cận thành.

Đội trưởng Bernardo Silva (phải) mừng bàn ấn định chiến thắng 2-0 cùng Savinho, trên sân La Ceramica, Villarreal, Tây Ban Nha hôm 21/10. Ảnh: Reuters

Sự kiểm soát của Man City vẫn không thay đổi đầu hiệp hai. Hình ảnh mô tả rõ nhất thế trận đến ở phút 60, khi Nicolas Pepe ngửa mặt lên trời sau một pha chạy đuổi vô vọng, trong khi Man City tiếp tục chuyền bóng xung quanh anh.

Những sự thay đổi sau đó từ phía Villarreal dường như thiên về xoay tua hơn là lật ngược thế cờ. Nhưng bất ngờ là đội khách lại dần tạo ra cơ hội. Alberto Moleiro, rồi Juan Foyth dứt điểm chệch cột. Ngay sau đó, Pepe sút căng khiến Gianluigi Donnarumma phải đấm bóng. Gueye thì đánh đầu chệch khung thành. Sân La Ceramica bắt đầu sôi động trở lại.

Cuối trận, Pepe có thêm cơ hội khi vô-lê vọt xà ở cột xa, sau tình huống Ruben Dias phá bóng không dứt khoát từ quả tạt sâu của Moleiro. Ở phút cuối, Tani Oluwaseyi đánh đầu trúng cột dọc. Trước đó, Haaland còn kịp tạo thêm hai dấu ấn. Đầu tiên, anh khống chế một đường chuyền chéo sân của Mateo Kovacic rồi sút căng. Sau đó là tình huống đi bóng từ giữa sân rồi cứa lòng hiểm hóc về góc xa. Nhưng lần này, Luiz Junior đã cản phá cả hai.

Với hai thắng và một hòa, Man City vào top 5 với bảy điểm sau ba trận vòng bảng. Villarreal mới có một điểm sau ba trận, đứng thứ 30. "Tàu ngầm vàng" đã thua hai đại diện Ngoại hạng Anh ở Champions League mùa này, là Tottenham và Man City.

Vy Anh