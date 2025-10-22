Rashford lập cú đúp, Barca đại thắng trước thềm El Clasico

Tây Ban NhaMarcus Rashford và các đồng đội thắng tưng bừng 6-1 trước Olympiacos ở lượt ba vòng bảng Champions League, tối 21/10.

Trên sân nhà Montjuic, Fermin Lopez lập hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp, Marcus Rashford ghi cú đúp và Lamine Yamal góp một bàn từ phạt đền. Chiến thắng đậm giúp Barca giải tỏa áp lực khi vắng Robert Lewandowski, Raphinha, thủ môn Joan Garcia hay Dani Olmo.

Qua ba trận ở Champions League mùa này, Barca kiếm sáu điểm, đang đứng trong top 8. Ngoài ra, đây cũng có thể xem là cuộc chạy đà hoàn hảo cho trận El Clasico gặp Real Madrid trên sân Bernabeu tại La Liga ngày 26/10.

Fermin Lopez mừng bàn thắng cho Barca trên sân Montjuic, thành phố Barcelona, Tây Ban Nha tối 21/10/2025. Ảnh: Reuters

Barca mở tỷ số ngay phút 12, khi hậu vệ trái Alejandro Balde dốc bóng từ sân nhà, phối hợp cùng Yamal. Pha rê bóng của Yamal bị thủ môn đội khách đẩy ra, nhưng Fermin kịp ập vào đá bồi mở tỷ số. Đến phút 29, tài năng 22 tuổi người Tây Ban Nha tiếp tục tỏa sáng khi nhận đường chuyền của đàn em 17 tuổi Dro Fernandez, rồi cứa lòng nhân đôi cách biệt.

Olympiacos tưởng như có cơ hội trở lại khi VAR phát hiện Eric Garcia để bóng chạm tay trong cấm địa, giúp El Kaabi ghi bàn rút ngắn tỷ số 1-2 từ phạt đền. Nhưng hy vọng của đội khách nhanh chóng tan biến chỉ bốn phút sau. Tiền vệ Santiago Hezze nhận thẻ vàng thứ hai vì vung tay vào tiền vệ Marc Casado. Đội khách phẫn nộ vì cho rằng cầu thủ Barca cố tình ăn vạ, nhưng VAR không can thiệp vào những tình huống thẻ vàng, dù nó dẫn tới thẻ đỏ.

Chơi hơn người, Barca càng dễ dàng làm chủ thế trận, ghi liền bốn bàn trong 11 phút. Đầu tiên Rashford đem về phạt đền gây tranh cãi, khi rê bóng qua thủ môn rồi ngã xuống trong cấm địa. Yamal không bỏ lỡ 11m, với cú sút vào giữa cầu môn. Đây là quả phạt đền thứ sáu của anh trong sự nghiệp, đều biến thành bàn thắng.

Sau đó, Rashford ghi cú đúp với hai pha dứt điểm về góc gần khiến thủ môn Konstantinos Tzolakis không kịp trở tay. Tiền đạo người Anh nâng thành tích ở Champions League mùa này lên bốn bàn sau ba trận.

Bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 của Rashford trước Olympiacos Bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 của Rashford trước Olympiacos.

Phút 78, Fermin hoàn tất hat-trick với cú vô-lê chân trái không thể cản phá, từ đường kiến tạo của cầu thủ 19 tuổi Roony Bardghji. Fermin trở thành cầu thủ Tây Ban Nha đầu tiên lập hat-trick cho Barca tại Champions League.

Barca ra sân với bảy cầu thủ trưởng thành từ lò La Masia, trong đó có Fermin, Balde, Casado, Yamal hay Dro Fernandez. Tuy nhiên, chiến thắng rực rỡ của họ vẫn đi kèm tranh cãi. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cáo buộc trọng tài "thiên vị Barca", đặc biệt ở tình huống thẻ đỏ của Hezze và quả phạt đền cho Yamal. Dù vậy, điều đó không thể phủ nhận sự vượt trội của đội chủ nhà cả về thế trận lẫn tinh thần.

Hoàng An