Marcus Sorg - 'kỹ sư' thay Flick chỉ đạo Barca ở El Clasico

Tây Ban NhaDo Hansi Flick nhận thẻ đỏ mừng bàn thắng theo kiểu thô tục ở vòng trước, trợ lý Marcus Sorg sẽ chỉ đạo trực tiếp Barca trong trận gặp Real Madrid ở vòng 10 La Liga.

Theo báo Tây Ban Nha AS, Sorg - người từng mài giũa Joshua Kimmich hay Serge Gnabry - là một trong những bộ óc chiến thuật tỉ mỉ nhất của bóng đá Đức.

Sorg sinh ra tại Ulm, bắt đầu sự nghiệp cầu thủ ở CLB địa phương SSV Ulm trước khi chuyển sang công tác huấn luyện ngay sau khi treo giày năm 1999. Ông từng dẫn dắt Stuttgart Kickers, Ditzingen, Heidenheim, Ulm, làm HLV và tuyển trạch viên của Freiburg, cũng như phụ trách đội trẻ của Bayern Munich trước khi gia nhập Liên đoàn bóng đá Đức (DFB).

Marcus Sorg (trái) từng làm trợ lý cho Hansi Flick ở tuyển Đức. Ảnh: Eibner

Năm 2013, Sorg được bổ nhiệm dẫn dắt đội U19 Đức và giúp đội vô địch châu Âu. Dưới bàn tay nhạo nặn của ông, nhiều tài năng trẻ được phát hiện và mài giũa như Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Niklas Sule, Julian Brandt hay Julian Weigl. Ông cũng tham gia cùng HLV Horst Hrubesch trong hành trình giành HC bạc Olympic 2016.

"Sorg luôn tập trung cao độ. Ông ấy phân tích tỉ mỉ từng đối thủ và luôn biết phải làm gì. Ông giao tiếp với cầu thủ rất tốt", Hrubesch nhận xét. "Cả hai phối hợp như một cặp song hành. Sorg sẽ đóng góp nhiều ý tưởng, họ cùng nhau phát triển kế hoạch và làm việc bình đẳng".

Trong thời gian làm việc tại DFB, Sorg gặp Hansi Flick và nhanh chóng trở thành cộng sự thân thiết. Sự ăn ý giữa họ giúp bộ đôi này tiếp tục song hành khi Flick chuyển sang Bayern.

Xuất thân từ bóng đá hạng thấp, Sorg từng nghĩ rằng bóng đá có thể không phải con đường duy nhất. Giống như cựu HLV Man City và Real Madrid Manuel Pellegrini, ông tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư xây dựng - một nền tảng khiến cách tiếp cận chiến thuật của ông luôn mang tính hệ thống và chi tiết như một bản thiết kế hoàn chỉnh.

Marcus Sorg (phải) trò chuyện với Lamine Yamal trong buổi tập của Barca ngày 25/10. Ảnh: Mundo Deportivo

Sorg cũng thay Flick tham gia buổi họp báo trước trận ngày 25/10. "Được dẫn dắt trận đấu này là một vinh dự lớn," trợ lý 59 tuổi nói mở đầu, rồi liên tục nhắc đến Flick. "Luôn thấy thiếu vắng Hansi khi ông ấy không có mặt, vì ông là phần quan trọng nhất của đội. Nhưng chúng tôi đều biết mình phải làm gì".

Khi được hỏi về những phát biểu gây tranh cãi của Lamine Yamal - người nói Real "vừa ăn cắp vừa la làng" - Sorg từ chối tạo thêm căng thẳng. "Yamal là cầu thủ đẳng cấp và tôi nghĩ điều này sẽ trở thành động lực cho cậu ấy. Hy vọng cậu ấy sẽ thể hiện phong độ tốt nhất ngày mai", ông nói.

Hồng Duy tổng hợp