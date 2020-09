Dạy con nhường bạn khi bị cướp đồ chơi

Thấy con dùng bạo lực lấy lại đồ chơi, tôi ngăn cản và nói với con hãy nhường bạn.

Trong môi trường sống thực tế, mọi người có xu hướng hành xử theo lựa chọn bạo lực luôn là cách giải quyết đầu tiên. Đặc biệt bạo lực dẫn đến đánh nhau, xô xát đang ngày càng có mức độ tử vong cao bất kể là va chạm gì.

Tôi tính rất nóng, hung hăng nhưng không phải lúc nào cũng hiếu chiến. Tôi luôn vui vẻ, chỉ khi nào có ai đó muốn phá gia đình tôi thì chuyện sẽ khác. Tôi luôn kiềm chế tính nóng và hung hăng của mình nhưng không có nghĩa là người khác muốn làm gì thì làm. Vì thế tôi dạy con nhường và nhịn, ở đây không phải là nhường mà là nhịn nhiều hơn đối với những việc không đáng phải dùng bạo lực.

Khi con tôi gần ba tuổi, nói thật khi thấy đứa trẻ khác giật đồ chơi của con, tôi chả có cảm giác gì, chỉ nói là thôi nhường bạn đi mình chơi cái khác. Nhưng con tôi thì không như vậy, bé thường đánh bạn luôn. Nói chính xác là con tôi dùng bạo lực giành đồ chơi về còn tôi thì khuyên con nhường bạn, không đánh bạn vì không tốt.

>> Tôi nhút nhát nơi đông người vì bị bạn bè bắt nạt thuở dậy thì

Đó là nhịn không phải nhường, và nhịn thì không phải nhục chỉ là không đáng để làm to chuyện. Cái đó là nhịn, để chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa lành. Con nít mà hung hăng thì lớn lên không có gì đảm bảo sẽ ngoan hiền. Không ai muốn thấy con mình đánh người khác hay đánh nhau. Người bình thường thì chẳng ai muốn phải đánh đấm, ai cũng muốn bình an an cả.

Nhiều người dạy con giành lại đồ chơi (có phần bạo lực) vì sợ con lớn lên sẽ nhu nhược. Cách dạy như vậy sẽ diễn ra tình trạng dành giật, cạnh tranh, quyết chiến giữa trẻ nhỏ. Nếu lớn lên một chút thì sẽ vẫn là dành giật rồi đánh nhau khi tranh giành một cái gì đó. Lớn tí nữa thì vẫn đánh nhau, lên đến 15 tuổi trở lên có thể hình thành tính cách hung hăng, hoặc đánh nhau không còn dùng tay nữa mà dao, và chuyện đoạt mạng nhau sẽ xảy ra.

Dạy chúng giành lại những gì của mình là chính xác, nhưng giành như thế nào và giành vì mục đích thì hoàn toàn không đơn giản, nó là một bài toán đau đầu.

>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.

Khánh Minh