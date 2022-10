Dạy con nhịn khi bị bắt nạt có làm trẻ nhu nhược?

Nếu dạy con ăn miếng trả miếng khi bị bắt nạt, tôi sợ cháu trở nên hung hăng, thích bạo lực.

Đọc câu hỏi Hèn nhát vì không can ngăn hàng xóm đánh nhau? mà tôi cũng có băn khoăn riêng. Tôi có con trai đang học lớp bốn, cháu khá to con hơn so với bạn cùng lớp nên tôi nghĩ cháu sẽ không bị bắt nạt.

Nhưng gần đây tôi mới biết cháu thường xuyên bị hai bạn khác bắt nạt bằng cách giật nón, xô đẩy khỏi hàng lúc xếp hàng vào lớp, trêu chọc... Trước giờ tôi đều dạy con lấy dĩ hòa vi quý lên đầu, cái gì nhịn được thì cho qua. Nhưng càng ngày tôi thấy con có vẻ càng trầm tính, ít nói.

Không biết cách dạy của tôi có làm cháu trở nên nhu nhược hay không? Phải dạy con đối diện với nạn bắt nạt như thế nào nếu không dùng phương pháp ăn miếng trả miếng vì tôi không muốn cháu trở nên hung hăng, thích dùng bạo lực.

Minh Tuấn

>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.