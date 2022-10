Hèn nhát vì không can ngăn hàng xóm đánh nhau?

Hai gia đình ở gần nhà tôi thường xuyên mâu thuẫn, chửi bới và thậm chí đánh nhau vì tranh chấp đất đai.

Hai gia đình này rất hung hăng, cứ vài ba tháng là sẽ có một vài thành viên của một trong hai nhà nhậu say, sau đó sẽ nhắc lại chuyện tranh chấp đất. Nhà kia dĩ nhiên không nhịn, thế là xô xát lại xảy ra.

Nhà tôi ở liền kề bên nên chứng kiến cảnh này thường xuyên. Thế nhưng những người hàng xóm khác lại nói tôi vô tâm, ở gần mà không quan tâm hàng xóm, không can ngăn khi ẩu đả xảy ra.

Tôi nói ai thích can ngăn thì cứ việc, riêng tôi thì không dám vì đã đọc nhiều thông tin người can ngăn bị thương, thậm chí mất mạng thì lại bị nói hèn nhát. Những người đó do ở xa hơn nên họ không hay, nếu hay thì họ cũng sẽ can ngăn chứ không thờ ơ như tôi.

Tôi phải làm sao?

Lê Hùng

