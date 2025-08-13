Dấu hỏi chất lượng phim Tết Trấn Thành khi làm trong 6 tháng

Liệu rằng Thỏ ơi!! sẽ là 'Bố Già phiên bản thần tốc' hay chỉ là một bộ phim đẹp mắt, nhiều tiếng cười, nhưng thiếu dư âm?

Mới đây, Trấn Thành vừa chính thức khai máy dự án phim điện ảnh Tết 2026 mang tên Thỏ ơi!! trong bối cảnh chỉ còn sáu tháng nữa là tới Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đây là tác phẩm tiếp nối chuỗi dự án phim Tết thành công mà nam đạo diễn đã thực hiện. Những năm qua, "phim Trấn Thành" đã trở thành thương hiệu quen thuộc mỗi mùa Tết. Các bộ phim gần đây cũng liên tục tạo nên cơn sốt phòng vé trong và ngoài nước.

Ở Việt Nam, phim chiếu Tết luôn là một "món ăn tinh thần" đặc biệt. Không chỉ đơn thuần là giải trí, nó còn là dịp để khán giả sum họp, cười vui bên gia đình, và cũng là "cuộc chiến" doanh thu khốc liệt của các nhà sản xuất. Chính vì thế, nhiều đạo diễn và êkip sẵn sàng dành 2-3 năm, thậm chí lâu hơn, để ấp ủ kịch bản, tuyển chọn diễn viên, quay từng cảnh và chăm chút khâu hậu kỳ. Những bộ phim thành công như Em Chưa 18 hay Mắt Biếc đều trải qua quá trình chuẩn bị dài hơi như vậy.

Vậy nên, khi nghe tin Thỏ ơi!! – bộ phim Tết 2026 của Trấn Thành – chỉ được thực hiện trong vòng 6 tháng, tôi vừa tò mò vừa... băn khoăn. Đây là tốc độ "thần tốc" đối với một dự án điện ảnh, đặc biệt là phim chiếu Tết vốn cạnh tranh gay gắt.

Tôi biết, Trấn Thành là nghệ sĩ đa năng và nổi tiếng "mát tay" khi làm phim. Bố Già từng tạo nên cơn sốt phòng vé với hơn 400 tỷ đồng, Nhà Bà Nữ cũng cán mốc hơn 450 tỷ, lập kỷ lục doanh thu. Cái hay của Trấn Thành là nắm bắt thị hiếu khán giả nhanh, có khả năng kết nối êkip tốt và tận dụng sức nóng truyền thông. Chính vì thế, nhiều người tin rằng 6 tháng là đủ để nam đạo diễn làm nên chuyện với Thỏ ơi!!.

Nhưng điện ảnh không chỉ là làm nhanh và nhiều, mà còn là quá trình trau chuốt để tránh "sạn" về nội dung, logic nhân vật, hay chất lượng hình ảnh, âm thanh. Những bộ phim được làm vội thường rơi vào tình trạng kịch bản mỏng, nhân vật thiếu chiều sâu, hoặc câu chuyện an toàn đến mức khán giả xem xong là quên.

Tôi tự hỏi: 6 tháng liệu có đủ để tạo ra một tác phẩm vừa mang màu sắc giải trí Tết, vừa đủ cảm xúc để đọng lại trong lòng người xem? Liệu đây sẽ là "Bố Già phiên bản thần tốc" hay chỉ là một bộ phim đẹp mắt, nhiều tiếng cười, nhưng thiếu dư âm?

Tất nhiên, tôi không vội kết luận, vì vẫn phải chờ tới khi phim ra rạp mới biết được. Nhưng tôi vẫn mong rằng, sự nhanh gọn không đồng nghĩa với vội vàng. Bởi nếu thời gian là gia vị làm đậm đà món ăn điện ảnh, thì "nấu" quá nhanh dễ khiến món ăn đó mất đi hương vị trọn vẹn. Điện ảnh Việt cần những cú hích mới, những thử nghiệm táo bạo. Nhưng mỗi cú hích vẫn cần một nền móng chắc chắn, mà nền móng ấy thường được xây bằng thời gian.

Hoa Bằng Lăng