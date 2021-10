Daniel Craig 15 năm hóa thân điệp viên huyền thoại

Tài tử Daniel Craig từng bị chê không phù hợp vào vai điệp viên 007, người được mô tả cao lớn, quyến rũ.

No Time to Die, phần phim mới nhất về James Bond dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ khi ra mắt, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 313,3 triệu USD. Tờ The Neworker gọi tập phim là "đỉnh cao" của series. Theo cây bút Richard Brody, tác phẩm xây dựng những trận đấu súng thú vị, kết hợp hài hòa bối cảnh xa hoa lộng lẫy, đồng thời đan xen thông điệp hàm súc về sự hối hận, tội lỗi của những người cha và sự cứu chuộc của họ.

Trailer cuối cùng No Time To Die Trailer "No Time to Die". Video: CGV

Lần cuối đóng James Bond, Daniel Craig gặp nhiều khó khăn với vai trò diễn viên chính, đồng sản xuất bộ phim. Năm 2018, ê-kíp phải đổi đạo diễn và biên kịch vì bất đồng trong khâu sáng tạo. Anh cũng gặp chấn thương mắt cá chân trong quá trình quay, phải làm tiểu phẫu.

Tại buổi ra mắt phim ở London (Anh), tài tử xúc động nói: "Tôi vô cùng biết ơn vì được trao cơ hội. Tất cả kỷ niệm, quãng thời gian tuyệt vời được làm việc với những con người tuyệt vời đã thay đổi cuộc đời tôi". Nghệ sĩ hồi tưởng hành trình gắn bó 007: "Điều tôi luôn cố gắng làm là không bao giờ phán xét nhân vật. Anh ấy thiếu sót, thái độ của anh ấy đối với thế giới, với phụ nữ là một câu hỏi còn bỏ ngỏ, tôi nghĩ nó thật thú vị. Cách chúng tôi cố gắng giải quyết là chọn càng nhiều nhân vật nữ mạnh mẽ càng tốt và để anh ấy chống lại họ".

Daniel Craig năm nay 53 tuổi. Anh chia tay loạt phim về James Bond để tìm kiếm những vai diễn đa dạng hơn. Ảnh: Reuters

Daniel Craig mang đến hình ảnh James Bond gan góc, giàu cảm xúc qua 15 năm với năm phần phim. Lúc mới được chọn vào vai điệp viên 007 thay Pierce Brosnan trong Canio Royale (2006), anh đối diện nhiều nghi ngại bởi ngoại hình không phù hợp, kinh nghiệm đóng phim còn ít. Trong tác phẩm gốc của nhà văn Ian Fleming, nhân vật có mái tóc đen, ngoại hình cao lớn, quyến rũ. Daniel Craig để tóc vàng, cao 1,78 mét, thấp hơn những người tiền nhiệm nửa cái đầu. Ngoài ra, nhiều người cho rằng một diễn viên xuất thân là nghệ sĩ sân khấu như Daniel Craig không phù hợp đóng chính "bom tấn" thương mại. Tuy nhiên, diễn xuất của Daniel Craig sau đó đập tan hoài nghi.

Tờ Gulfnews nhận xét diễn viên đã tạo luồng sinh khí mới cho loạt phim có phần lỗi thời. Nhà phê bình Roger Ebert viết: "Craig đã tạo nên một Bond tuyệt vời... mang lại cảm giác về một người đàn ông cứng rắn, bị tổn thương bởi cuộc sống và công việc của chính mình". Joshua Rothkopf của Time Out New York nói vai diễn của Craig là "Bond hay nhất trong lịch sử phim nhượng quyền thương mại". Casino Royale sau đó thu về 594 tỷ USD oàn cầu, là phần phim về James Bond có doanh thu cao nhất khi đó.

Chiến đấu trên tàu cao tốc trong 'Skyfall' Cảnh phim trong "Skyfall". Video: Columbia Pictures

Quantum of Solace (2008) - tác phẩm thứ hai Daniel Craig đóng 007 - không được giới phê bình đánh giá cao như Casino Royale, nhưng vẫn thu về 589 tỷ USD. Skyfall - phần phim năm 2012 - thành công vượt bậc với doanh thu 1,1 tỷ USD, diễn xuất của Craig được tờ Chicago Sun-Times ca ngợi là màn trình diễn "máu lửa, vui vẻ và thông minh" của một biểu tượng văn hóa được yêu mến. Anh được đề cử nam chính xuất sắc tại giải Empire, London Film Critics Circle Awards.

Spectre - phần phim ra đời năm 2015 - không vượt qua "cái bóng" của Skyfall, chỉ đạt 6,4/10 điểm trên trang Rotten Tomatoes. Tuy nhiên, cây bút Peter Bradshaw của The Guardian nhận xét Daniel Craig là điểm nhấn của phim, ca ngợi anh diễn xuất "sáng tạo, thông minh", níu giữ khán giả trong 148 phút. Năm phần phim thu về hơn 3 tỷ USD, Daniel Craig cũng giữ kỷ lục người đóng James Bond lâu nhất.

Ngày 6/10, anh được gắn sao trên Đại lộ danh vọng Hollywood. Ana Martinez - đại diện ban tổ chức - nói anh là "biểu tượng văn hóa nước Anh, cũng như James Bond, người đàn ông mà anh ấy đã thể hiện trong năm phần phim 007". Theo nhà phê bình Mick O'Reilly, trước Craig, Sean Connery là biểu tượng James Bond thành công, ghi dấu ấn trong lòng công chúng. Tuy nhiên, Craig mạnh mẽ, gai góc hơn. Anh tự thực hiện hầu hết cảnh hành động trong khi Connery phụ thuộc nhiều vào kỹ xảo.

Trong khi nhiều khán giả truyền tai nhau lời nguyền những diễn viên rời bỏ vai điệp viên 007 sẽ trở nên kém tiếng trong nửa sau sự nghiệp, Daniel Craig chẳng hề lo lắng về điều đó. Anh nói trên tạp chí GQ: "Tôi chắc chắn mình có thể đóng bất cứ vai nào". Trong thời gian gắn bó hình tượng James Bond, anh biến hóa với vai người ngoài hành tinh trong Cowboys & Aliens (2011), nhà báo điều tra trong The Girl with the Dragon Tattoo (2011), lính chiến đấu trong Star Wars: Episode VII - The Force Awakens ( 2015)... Gần nhất, anh vào vai thám tử trong "bom tấn" Knives Out.

Knives Out (Kẻ đâm lén) Trailer phim "Knives Out". Video: Netflix

Gắn liền vai anh hùng nhưng Daniel Craig luôn khẳng định mình là người đàn ông bình thường. Nam diễn viên từng nói trên tạp chí Esquire: "Tôi không phải James Bond, không đặc biệt dũng cảm, không đặc biệt lạnh lùng...". Trong podcast nói về nhân vật, Daniel Craig chỉ ra trong khi James Bond mặc vest, uống martini, anh lại thích vận áo phông, quần jeans và uống bia lạnh trong quán. Khi con gái của anh và Rachel Weisz chào đời năm 2018, cánh săn ảnh chụp được hình Daniel Craig địu con trên phố. Người dẫn chương trình truyền hình Piers Morgan khi đó đã chỉ trích Craig, cho rằng anh làm xấu hình ảnh James Bond trong mắt người hâm mộ.

Tài tử bỏ ngoài tai tất cả, anh duy trì cuộc sống bình thường, dành thời gian cho gia đình, từ chối chụp ảnh với người hâm mộ. Anh thổ lộ trên GQ ước mơ một ngày nào đó có thể vào quán rượu như một người bình thường. Khi ai đó nhìn thấy anh, họ sẽ nói "Ồ, Daniel Craig ở đây" rồi để lại anh một mình.

Hà Thu