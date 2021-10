Daniel Craig được gắn sao trên Đại lộ Danh vọng

Daniel Craig là diễn viên thủ vai James Bond thứ tư được vinh danh với một ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood.

Lễ vinh danh nam diễn viên sẽ được tổ chức vào chiều 6/10, đánh dấu ngôi sao thứ 2.704. Sao của Craig được đặt cạnh một diễn viên nổi tiếng khác cũng đóng James Bond - Roger Moore. Ngoài hai tài tử trên, David Niven và Pierce Brosnan từng nhận sao khi thủ vai này.

Rami Malek, người đóng vai phản diện Lyutsifer Safin trong No Time to Die, sẽ phát biểu tại buổi lễ. Các nhà sản xuất Michael G. Wilson và Barbara Broccoli cũng tham dự với vai trò khách mời.

Daniel Craig trò chuyện cùng công nương Kate Middleton trong buổi ra mắt toàn cầu bộ phim "No time to die" tại London, ngày 28/9. Ảnh: Glamour UK

Ana Martinez, nhà sản xuất của Đại lộ Danh vọng Hollywood, nói: "Daniel Craig là biểu tượng văn hóa của Anh, cũng như James Bond, người đàn ông mà anh ấy đã thể hiện trong năm phần phim 007".

Tài tử 51 tuổi được chọn thay Pierce Brosnan đảm nhiệm loạt phim Bond từ ngày 14/10/2005. Ban đầu, anh không được người hâm mộ ưa thích vì ngoại hình thấp cùng mái tóc vàng. Trước đó, nam diễn viên chủ yếu vào các vai lưu manh, tội phạm.

Sau khi Casino Royale (2006) thành công về thương mại và được lòng giới phê bình, Daniel Craig dần thuyết phục khán giả với hình ảnh James Bond mạnh mẽ, cuốn hút. Anh tiếp tục đóng trong các phần Quantum of Solace, Skyfall và Spectre. Phim No Time to Die là lần cuối nam diễn viên vào vai điệp viên 007.

Tài tử nhận được một đề cử Quả Cầu Vàng cho bộ phim Knives Out của Rian Johnson và đóng chính các phim The Girl With the Dragon Tattoo, Logan Lucky, Munich, Road to Perdition, Enduring Love, The Mother...

Trailer No Time To Die Trailer "No Time To Die". Video:Metro-Goldwyn-Mayer

Vân An (theo Variety)