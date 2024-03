Dàn sao 'Reply 1988' sau 9 năm

Park Bo Gum không thay đổi ngoại hình sau chín năm. Xuất ngũ từ hồi 2022, anh vẫn đắt show sự kiện và đóng phim. Các dự án truyền hình, điện ảnh do anh thủ vai chính (phim Wonderland, Good Boy, When life gives you tangerines) dự kiến lên sóng năm nay. Diễn viên 31 tuổi chưa công khai hẹn hò ai. Ảnh: AceBed

Trước đó, diễn viên có lượng fan đông đảo nhờ thành công của loạt phim Mây họa ánh trăng, I Remember You, Encounter (đóng cặp Song Hye Kyo). Năm 2019, anh đứng thứ 18 trong danh sách 40 ngôi sao quyền lực nhất của Forbes Hàn Quốc.