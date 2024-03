Han So Hee yêu tài tử 'Reply 1988'

Người đẹp Hàn Han So Hee cho biết hẹn hò Ryu Jun Yeol - diễn viên series "Reply 1988" - sau khi lộ ảnh đi chơi cùng nhau.

Ngày 16/3, trên trang cá nhân, người đẹp Thế giới hôn nhân công khai việc cô yêu Ryu Jun Yeol từ đầu năm 2024. Cô phủ nhận xen vào mối quan hệ trước đó giữa Jun Yeol và diễn viên Lee Hyeri.

Qua công ty quản lý, Ryu Jun Yeol cũng xác nhận mối quan hệ tình cảm với Han So Hee. Đại diện của tài tử viết: "Đầu năm nay, Ryu Jun Yeol nảy sinh tình cảm với Han So Hee. Jun Yeol chia tay bạn gái cũ rồi mới quen biết Han So Hee".

Han So Hee và Ryu Jun Yeol. Ảnh: Naver

Phía công ty của Ryu Jun Yeol mong khán giả không đồn đoán, tung tin đồn về đời tư của diễn viên, xúc phạm anh. Công ty sẽ nhờ pháp luật bảo vệ danh tiếng của Ryu Jun Yeol, vì từ hôm 15/3, nhiều người đăng các bài viết nhục mạ tài tử.

Hôm 15/3, Han So Hee và Ryu Jun Yeol nhận chú ý khi lộ ảnh nghỉ dưỡng ở Hawaii cùng nhau. Nhiều nguồn tin nói họ hẹn hò. Ban đầu, công ty quản lý của cả hai không phản hồi sự việc vì đây là "chuyện cá nhân của nghệ sĩ".

Ryu Jun Yeol từng trải qua cuộc tình bảy năm với Lee Hyeri. Cả hai chia tay năm 2023. Ảnh:News1

Sau khi tin đồn yêu đương lan truyền, diễn viên Hyeri - bạn gái cũ của Ryu Jun Yeol - hủy theo dõi tài tử trên Instagam, cô còn đăng bức ảnh kèm chú thích "Thú vị thật". Động thái của Hyeri khiến fan xôn xao, không ít người cho rằng chuyện tình Hyeri - Ryu Jun Yeol tan vỡ vì Han So Hee.

Han So Hee 30 tuổi, nổi đình đám sau vai cô gái giật chồng người khác trong phim 18+ Thế giới hôn nhân (2020). Sau đó người đẹp đóng chính loạt phim Nevertheless, My Name.

Han So Hee trong "Thế giới hôn nhân" Han So Hee (tóc nâu) trong "Thế giới hôn nhân". Video: Viu TV

Ryu Jun Yeol hơn bạn gái tám tuổi, thuộc nhóm tài tử thực lực Hàn Quốc. Anh và Lee Hyeri từng đóng chung Reply 1988. Jun Yeol còn nổi tiếng với Bùa yêu, Tài xế taxi, Khu vườn nhỏ, Lost.

Như Anh (theo News1)