'Mask Girl' - phim 18+ về bạo lực, tình dục gây sốt

Sao livestream Kim Mo Mi che mặt khoe thân, bị fan cưỡng bức khi hẹn gặp trực tiếp, trong phim "Mask Girl".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trailer phim 'Mask Girl' Trailer phim "Mask Girl". Video: Netflix

Phim xoay quanh Kim Mo Mi, cô gái yêu ca hát, nhảy múa, ước mơ thành người nổi tiếng. Thế nhưng vì gương mặt xấu xí, Mo Mi lớn lên giữa những lời chế giễu, dần thu mình, làm một nhân viên công sở bình thường. Cô thầm yêu người sếp đã có gia đình, tìm đủ cách tiếp cận anh ta nhưng không thành. Buổi tối, cô sống một cuộc đời khác, đeo mặt nạ, mặc những bộ cánh hở hang, livestream kiếm tiền từ các phòng kín ảo trên mạng.

Mọi chuyện trở nên rắc rối khi nam đồng nghiệp của Kim Mo Mi phát hiện cô là streamer có biệt danh Cô gái đeo mặt nạ. Anh ta đeo bám mọi lúc, phát điên khi thấy người trong mộng lên giường với gã đàn ông khác, cưỡng bức cô. Trong lúc quẫn bách, Mo Mi ra tay giết người. Cô phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi danh tính nhưng không thể sống cuộc đời khác vì những sai lầm trong quá khứ. Phần lớn thời lượng phim là cuộc rượt đuổi trả thù giữa nữ chính và mẹ của nạn nhân.

Kim Mo Mi đeo mặt nạ khi livestream trong phim. Ảnh: Netflix

Lên sóng ngày 18/8, Mask Girl lập tức gây sốt, hiện đứng thứ tư trên bảng xếp hạng series được xem nhiều nhất trên Netflix toàn cầu. Trang India Express nói phim thế chỗ hoàn hảo cho những tác phẩm tình cảm nhạt nhẽo, là cơn sốt mới ở đất nước tỷ dân Ấn Độ sau Squid Game. Ở Việt Nam, Mask Girl cũng đứng đầu top series thịnh hành ngay khi ra mắt.

Theo India Express, đạo diễn Kim Yong-hoon đồng cảm sâu sắc với mỗi nhân vật, từ đó khơi gợi sự quan tâm của người xem. Mỗi số phận trong phim được khắc họa với cả hai mặt tốt, xấu, phản ánh việc nhận thức lệch lạc trong mỗi người là kết quả từ tác động xã hội. Họ có thể là nạn nhân trong câu chuyện của chính mình nhưng lại trở thành kẻ thủ ác khi xét từ góc nhìn của người khác.

Mask Girl được chuyển thể từ webtoon ra mắt năm 2015, gồm bảy tập, gắn mác 18+ với nhiều cảnh đánh đập, giết chóc, quan hệ tình dục, bán khỏa thân. Phim được khán giả đánh giá "nặng đô" so với tác phẩm cùng đề tài trả thù - The Glory.

Lee Han Byul đóng Kim Mo Mi ở phần đầu phim. Ảnh: Netflix

Yếu tố trinh thám không rõ ràng bởi các tội ác được phơi bày rõ từ đầu. Bù lại, đạo diễn thu hút người xem nhờ cách kể chuyện lôi cuốn, với các tình tiết giật gân đan cài hợp lý. Mỗi tập xoay quanh một nhân vật, đều có liên quan mật thiết đến nữ chính Kim Mo Mi, từ đó tạo nên bức tranh tổng thể về từng giai đoạn trong cuộc đời nhân vật. Phim còn một số tình tiết bất hợp lý, thiếu thực tế nhưng ở mức chấp nhận được.

Diễn xuất của dàn diễn viên tạo thành công cho phim. Ba diễn viên Lee Han Byul, Nana, Go Hyun Jung cùng đóng Kim Mo Mi ở ba thời điểm khác nhau - khi còn là cô gái xấu xí, sau khi phẫu thuật thẩm mỹ và lúc ở tuổi trung niên.

Lee Han Byul (31 tuổi) để lại ấn tượng sâu cho người xem bởi ánh mắt ám ảnh khi đóng Kim Mo Mi phần đầu. Cô được êkíp chọn từ hơn 1.000 diễn viên tham gia casting, giữ kín hình ảnh trước khi công chiếu. Dù là vai diễn đầu tay, Lee Han Byul thể hiện tốt hai mặt hoàn toàn khác biệt của "cô gái mang mặt nạ", khi là nhân viên công sở rụt rè và lúc trở thành streamer nóng bỏng.

Nana đóng nữ chính sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: Netflix

Nana gây ấn tượng với gương mặt, thân hình đẹp. Cô diễn thành công vẻ lạnh nhạt, bất cần đời của Kim Mo Mi sau khi trải qua nhiều biến cố. Còn Lee Han Byul toát lên vẻ điềm tĩnh, thông minh khi hóa thân nhân vật ở tuổi trung niên.

Nam diễn viên Ahn Jae Hong khiến khán giả nổi da gà khi đóng Joo Oh Nam, người từng bị bắt nạt lúc nhỏ vì thân hình mập. Joo Oh Nam lớn lên với sở thích lệch lạc về tình dục, sống cùng búp bê người lớn, mê mẩn các nữ streamer trên mạng. Bà Kyung Ja (diễn viên gạo cội Yum Hye Ran) đóng - mẹ của nhân vật Joo Oh Nam - hiện lên với vẻ ma quái, điên loạn. Khi mất con, Kyung Ja như biến thành người khác, nung nấu báo thù đến mù quáng suốt nhiều năm.

Ahn Jae Hong trong vai Joo Oh Nam. Đạo diễn chuộng tông màu tối và u ám trong phim. Ảnh: Netflix

Theo Newsroompost, phim phản ánh khéo léo nhiều vấn đề thâm căn cố đế trong xã hội Hàn Quốc như nạn miệt thị ngoại hình, bất bình đẳng giới, bắt nạt học đường, tấn công tình dục. Trong khi nhiều phim truyền hình Hàn kể chuyện nữ chính thành công, tìm thấy tình yêu sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, Mask Girl phơi bày kết cục ngược lại. Kim Mo Mi và bạn thân Kim Chun Ae sửa toàn bộ gương mặt sau khi bị dồn đến đường cùng, muốn bắt đầu một cuộc đời khác nhưng không thành, tiếp tục bế tắc.

Những đàn ông ở văn phòng của Kim Mo Mi luôn tỏ vẻ coi thường phụ nữ. Nữ chính đối mặt với những kẻ tấn công tình dục ở cả trên mạng và ngoài đời. Khi ra tòa, người nhà những kẻ xâm hại đổ hết lỗi cho Kim Mo Mi. Trang Moviesr nhận xét Mask Girl không chỉ là một series tâm lý thông thường. Đó là một bộ phim pha trộn giữa giấc mơ và sự vỡ mộng, khao khát và lo sợ, đầy kịch tính, hấp dẫn. Theo dõi tác phẩm, người xem có thể khám phá nhiều giá trị, bài học sống ẩn sâu trong những câu chuyện.

Hà Thu