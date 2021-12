Mỹ kết thúc cuộc chiến chống IS tại Iraq

Quân đội Mỹ thông báo kết thúc nhiệm vụ chống khủng bố IS ở Iraq và chuyển sang nhiệm vụ huấn luyện, cố vấn.

Lầu Năm Góc thông báo Mỹ và Iraq hoàn tất đàm phán kỹ thuật ngày 10/12, theo đó khoảng 2.500 quân nhân Mỹ được duy trì ở Iraq để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, cố vấn, sau nhiều tháng cắt giảm quy mô đồn trú theo thỏa thuận vào tháng 7 với đồng minh.

Quân đội Mỹ diễn tập tác chiến cùng đồng minh chống IS hôm 7/12 gần biên giới Iraq - Syria. Ảnh: AFP.

Tướng John Brennan, chỉ huy chiến dịch chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, xác nhận quân đội Mỹ ở lại Iraq "theo lời mời" của chính phủ sở tại. Ông nhấn mạnh Mỹ và thế giới không thể lơ là trước mối đe dọa từ IS, lưu ý rằng nhóm khủng bố bị đánh bại nhưng mối nguy hiểm chưa được loại bỏ hoàn toàn.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cùng ngày cho biết quân số Mỹ tại Iraq sẽ không thay đổi quá lớn. "Đây là diễn biến hiển nhiên. Chúng tôi duy trì cam kết với chính phủ Iraq", ông nói.

Quân Mỹ trở lại Iraq và duy trì hiện diện từ năm 2014 khi chính quyền tổng thống Barack Obama cùng các lực lượng đồng minh phát động cuộc chiến chống IS. Cựu tổng thống Donald Trump năm 2017 tuyên bố đã đánh bại IS, song quân Mỹ tiếp tục đồn trú ở Iraq để đối phó tàn dư IS.

Tổng thống Joe Biden hồi tháng 7 đồng ý rút toàn bộ đơn vị tác chiến khỏi Iraq trước ngày 31/12. Hai chính phủ nhất trí quân đội Mỹ chuyển sang giai đoạn cố vấn và hỗ trợ các lực lượng vũ trang Iraq đối phó IS.

Trung Nhân (Theo The Hill)