Đàn ông công ty tôi ngày càng ít ga lăng

Phụ nữ công ty tôi từ lâu đã phải tự bê thùng giấy, thay bình nước - những việc cần sức khỏe mà lẽ ra cánh mày râu nên làm.

Gần đây, nhiều chị em công ty tôi than vãn về văn hóa ứng xử của phái nam chốn công sở. Thi thoảng, cần phải đi nhận văn phòng phẩm cho cả phòng dùng, khối lượng giấy in có khi tới mấy chục thùng, nhưng lần nào cũng là mấy chị em chúng tôi tự đi bê về. Có lỡ nhờ xuống bê đồ cùng thì họ kêu bận hay tìm đủ lý do từ chối. Chúng tôi cứ đùa nhau rằng "chắc chị em mình già, xấu nên các anh không nhiệt tình giúp đỡ".

Chưa hết, cứ khoảng một hai tuần phòng tôi lại hết bình nước, phải đi lấy về đặt vào giá đỡ. Lẽ ra, nhưng chuyện nặng nhọc này, các anh đồng nghiệp nam nên chủ động làm. Nhưng việc đó luôn để chị em chúng tôi phải tự thân vận động. Có lần, tôi đang loay hoay bê bình nước về phòng thì gặp một anh đồng nghiệp đi ngang qua. Nhìn thấy tôi một mình khệ nệ bê bình nước nhưng anh vẫn thản nhiên đi thẳng, không hề mở lời bê giúp.

Hay như trưa hôm qua, khi tôi lấy xe để đi ăn thì xe không đề được. Tôi đành dắt bộ xe ra khỏi cơ quan để tìm tiệm sửa xe máy. Trưa nắng gần 40 độ C, một mình tôi mồ hôi đầm đìa dắt chiếc xe tay ga rất nặng đi từ trong sân cơ quan ra cổng. Bỗng nhiên, có tiếng còi ôtô bấm liên tục từ phía sau. Tôi nhìn sang thì hóa ra là một anh đồng nghiệp đang lái xe đi sát. Thấy tôi, anh mở cửa kính và hỏi: "Xe em bị làm sao thế?". Tôi trả lời: "Xe em không đề được, phải dắt xe ra tiệm sửa".

"Sao em không chờ đến chiều hãy mang xe đi sửa cho đỡ nắng?". Đó là tất cả những gì tôi nghe được từ nam đồng nghiệp kia. Nói rồi, anh phóng xe đi thẳng, không hề ngỏ ý giúp đỡ tôi. Thực ra, tôi cũng không bất ngờ vì đã quen với việc đó khi đi làm. Ngày nay, chị em chúng tôi rất khó nhận được sự giúp đỡ của những đồng nghiệp nam ga lăng. Thế nên, có việc gì nặng nhọc là chị em tôi chỉ tự làm một mình chứ không bao giờ nghĩ đến việc nhờ anh nào giúp cả.

Giá như khi nhìn thấy chị em tôi bê các thùng văn phòng phẩm, bình nước, dắt xe bị hỏng đi sửa, các anh đồng nghiệp chủ động đề nghị giúp đỡ thì có lẽ phái nữ chúng tôi sẽ cảm kích biết mấy. Tất nhiên, không có các anh, chị em chúng tôi vẫn tự làm được mọi việc chứ không hề dựa dẫm vào đàn ông. Tiếc rằng nếu cánh mày râu ga lăng hơn một chút thì có lẽ mối quan hệ đồng nghiệp đã khăng khít hơn rất nhiều.

>> 'Tôi vất vả đi làm kiếm tiền, vợ chỉ muốn ở nhà chăm con'

Ga lăng không phải là bản chất, nó là một phẩm chất. Giống như việc xã hội đặt ra những tiêu chuẩn: đàn ông là phái mạnh, phụ nữ là phái yếu. Đàn ông cần hỗ trợ và giúp đỡ phụ nữ trong những công việc nặng nhọc. Nó là chuẩn mực xã hội về giới chứ không thuộc phạm trù bản năng về giới.

Tất nhiên, tôi vẫn tin đàn ông Việt ga lăng chưa hề "tuyệt chủng". Chúng tôi hay có thói quen đến cơ quan trước giờ làm việc khoảng 30-45 phút cho đỡ bị tắc đường. Đầu giờ buổi sáng, có anh đồng nghiệp nọ vẫn thường hỏi thăm chúng tôi "ăn sáng chưa?", rồi chủ động pha trà, rót nước mời chị em. Tôi cũng thỉnh thoảng vẫn được những người đàn ông xa lạ đi trên đường nhiệt tình giúp đỡ khi gặp sự cố bất ngờ.

Ở đây, tôi không định "vơ đũa cả nắm" rằng đàn tất cả ông Việt đều không ga lăng, nhưng phải thừa nhận thực tế là số người như vậy ngày càng hiếm. Tôi rất thích câu nói: "Nếu một người đàn ông cư xử với người phụ nữ của anh ta như một công chúa, chắc chắn anh ta đã được nuôi dạy bởi một nữ hoàng". Tính cách ga lăng ở đàn ông cũng vậy, đó là do một quá trình cho đến khi trở thành thói quen, như một cách cư xử hiển nhiên.

Đàn ông ga lăng không nhất định phải có những hành động "đao to búa lớn". Phẩm chất ga lăng của một người sẽ được thể hiện qua cách họ hành động, quan tâm đúng mực với người khác. Một người đàn ông ga lăng thường sẽ sẵn sàng làm mọi việc nặng nhọc giúp đỡ người khác mà không cần nhờ vả hay cảm ơn.

Đành rằng, thời nay nam nữ bình đẳng, không phải cứ đàn ông là phải nhường phụ nữ, nhưng ga lăng vẫn là phẩm chất quý ông mà bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn nhìn thấy ở những nam giới mà họ tiếp xúc. Làm sao để đàn ông Việt nào cũng trở nên ga lăng với phụ nữ? Tôi chỉ hy vọng rằng trong tương lai gần, phái nữ chúng tôi sẽ được mở giúp cửa, đỡ hộ đồ, dắt hộ xe... từ chính những người đàn ông quanh mình.

Vũ Thị Minh Huyền