Dân châu Âu ngày càng chuộng xe gầm cao dù từng chế giễu

Dòng xe cỡ nhỏ từ lâu đã thống trị các con đường ở châu Âu, nhưng năm qua, số lượng xe gầm cao tăng vọt với thị phần đạt 59%.

Con số thống kê chứng minh điều đó, khi SUV hiện chiếm hơn một nửa tổng số xe mới bán ra trên khắp châu Âu, tăng mạnh so với chỉ vài năm trước, phần lớn nhờ vào các mẫu crossover phổ biến như Volkswagen T-Roc và Toyota Yaris Cross.

Điều thay đổi không chỉ là sở thích của người mua, mà còn là nhận thức. Người châu Âu từng chế giễu người Mỹ vì sự ám ảnh của họ với SUV và xe bán tải, nhưng nhận thức đã thay đổi. SUV không còn bị coi là gánh nặng tốn nhiên liệu, mà là lựa chọn thực tế, thân thiện với thành phố và có sức hấp dẫn rộng rãi hơn.

Các thương hiệu phổ thông như Volkswagen (VW), Renault, Ford và Toyota đã định hình lại phân khúc này với các mẫu xe nhỏ gọn có gầm cao hơn và trông mạnh mẽ hơn, nhưng vẫn phù hợp với không gian đô thị từng thuộc về các mẫu hatchback nhỏ.

Toyota Yaris Cross tại Bỉ. Ảnh: Auto Review

Theo một báo cáo từ Autonews, dữ liệu bán hàng cho thấy vào năm 2020, SUV chiếm 41% thị phần ở châu Âu. Con số này kể từ đó đã tăng lên 59%. Khi ngày càng nhiều người mua SUV và crossover, số lượng người mua xe hatchback hoặc sedan cỡ nhỏ đã giảm.

Thực tế, trong khi xe hatchback chiếm 35% thị phần châu Âu năm 2020, con số này đã giảm xuống còn 23,9% vào năm 2025, theo cùng báo cáo. Về số lượng, đó là sự sụt giảm mạnh từ 4,2 triệu chiếc xuống chỉ còn 2,9 triệu chiếc.

Mặc dù doanh số nói chung giảm, một số ít xe hatchback tiếp tục có nhu cầu mạnh mẽ. Renault Clio, VW Golf và Dacia Sandero vẫn được ưa chuộng, đặc biệt là Sandero được dự đoán sẽ kết thúc năm 2025 với vị trí xe mới bán chạy nhất khu vực.

Giá cả phải chăng đóng vai trò quan trọng trong thành công của Sandero. Với mức giá khởi điểm dưới 13.000 euro (khoảng 14.000 USD) tại Đức, nó đã trở thành lựa chọn hàng đầu cho những người mua chú trọng giá trị. Doanh số đã tăng từ 168.443 chiếc vào năm 2020 lên hơn 225.000 chiếc tính đến tháng 11/2024, đưa Sandero vào con đường kết thúc năm 2025 với tư cách là mẫu xe bán chạy nhất châu Âu nói chung trong năm thứ hai liên tiếp.

Thị phần của dòng sedan cũng giảm, từ 4,7% năm 2020 xuống chỉ còn 3,5% năm 2025. Năm 2020, 565.244 xe được bán ra, nhưng tổng số dự kiến giảm xuống khoảng 426.000 xe khi số liệu cuối cùng của năm 2025 được xác nhận. Mẫu sedan bán chạy nhất 2025 có lẽ là Tesla Model 3, với 76.079 xe, bỏ xa Mercedes CLA ở vị trí thứ hai hơn 37.300 xe.

Tuy nhiên, có một ngoại lệ là Romania, nơi sedan vẫn chiếm 15,4% thị trường xe mới, cao hơn nhiều so với bất kỳ nơi nào khác ở châu Âu.

Nhu cầu tăng vọt đối với SUV cũng ảnh hưởng đến thị phần dòng wagon trên khắp châu Âu. Thị phần của các mẫu xe này đã giảm từ 10,2% cách đây 5 năm xuống còn 7,1% vào năm 2025. Những mẫu xe được ưa chuộng lâu năm như Skoda Octavia và VW Passat bị ảnh hưởng nặng nề nhất, khi ngày càng nhiều người mua lựa chọn SUV thay vì wagon truyền thống.

Trong số các mẫu SUV, xe bán chạy nhất năm 2025 là VW T-Roc, với 192.245 xe. Tiếp theo là VW Tiguan với 180.683 chiếc, Toyota Yaris Cross với 174.567 xe, Peugeot 2008 với 160.104 xe và Dacia Duster, với 157.004 chủ sở hữu mới. Các mẫu xe bán chạy khác bao gồm Citroen C3, Ford Puma, Kia Sportage, Hyundai Tucson và Nissan Qashqai.

Mỹ Anh