Dàn 'Anh trai say hi' mùa hai hóa trang hài hước

Các thành viên trong tiết mục Hermosa hóa thân dàn diễn viên của phim Vườn sao băng Hàn Quốc. Từ trái qua là: Mason Nguyễn, Sơn.K, Tez, buitruonglinh, CongB. Hình ảnh hiện nhận được 18.000 lượt tương tác trên fanpage chương trình. Đây cũng là các anh trai hút fan cao sau show.
Chiều 14/3, các nghệ sĩ bắt đầu buổi tập dượt cho đêm concert hai, diễn ra vào ngày 16/3 tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Theo ''truyền thống'' từ những buổi duyệt trước đó của Anh trai say hi, các nghệ sĩ hóa trang thành những nhân vật mình yêu thích.
Chương trình treo giải Best Rehearsal Outfit dành cho người có trang phục tổng duyệt ấn tượng, do khán giả bình chọn bằng lượt tương tác trên fanpage.
Màn trình diễn Hermosa ở đêm diễn đầu tiên tại TP HCM, hôm 27/12/2025. Video: Tân Cao
Rapper Gill hóa trang thành Bắc Đẩu - nhân vật gắn liền thành công của Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý. Bức ảnh đang nhận gần 8.000 lượt tương tác của khán giả ở fanpage Anh trai say hi.
Gill là á quân Rap Việt 2024, có nhiều bản hit được khán giả trẻ yêu thích. Trong Anh trai say hi 2025, anh thử sức hát, nhảy bên cạnh sở trường rap.
Hải Nam hóa thân nàng tiên cá Ariel, kết hợp phụ kiện là chiếc xe đẩy chở bánh rán - hình ảnh quen thuộc trên đường phố Hà Nội.
Anh có ngoại hình sáng, hoạt động nhiều lĩnh vực trong showbiz như ca sĩ, diễn viên trước khi thi Anh trai say hi. Từ nửa sau chương trình, Hải Nam mới tạo dấu ấn với khán giả qua các ca khúc Đa nghi, Can I Get Your Love.
B Ray gây cười với tạo hình trong phim 101 chú chó đốm.
Rapper từng cho biết xuất hiện ở show với mong muốn tập trung làm nhạc, khiến ban đầu nhiều thí sinh cảm thấy anh khó gần. Dần dà, anh mở lòng, có thêm những người bạn mới.
Rapper Hustlang Robber - quán quân Rap Việt mùa bốn - nhập vai ''thám tử ngủ gật'' Kogoro Mori trong bộ truyện Thám tử lừng danh Conan.
Vốn mang hình ảnh gai góc, ''anh trai'' Robber khiến nhiều người bất ngờ khi thay đổi qua từng vòng thi, thử hát ballad, tập nhảy. Tại chung kết, tiết mục Sớm muộn thì do anh làm đội trưởng nhận giải The Best Hit. Rapper cũng thắng hạng mục The Best Transformer - người có bứt phá rõ nét nhất.
Trong buổi duyệt, êkíp chương trình hé lộ vài điểm bất ngờ với khán giả, như Sơn.K sẽ xuất hiện từ một khu vực khán giả, hát và tặng nhẫn cho fan. Ngoài màn trình diễn của đội Best5, một số tiết mục có sự kết hợp khác bản gốc.
Rapper BigDaddy hóa thân một tiktoker được chú ý nhờ mái tóc vuốt cao, trang phục nhiều họa tiết.
Đêm concert thứ hai ban đầu dự kiến diễn ra ngày 14/3 nhưng sau đó được điều chỉnh lùi hai ngày. Ca sĩ, rapper Cody Nam Võ không thể tham gia do bận lịch trình riêng. Đêm diễn tại sân vận động Mỹ Đình cũng thiếu vắng nghệ sĩ Vũ Cát Tường vì sức khỏe.
Anh trai say hi mùa hai lên sóng cuối tháng 9, quy tụ 30 gương mặt. Qua từng vòng, họ lập nhóm, tham gia trình diễn. So với năm trước, số lượng thí sinh vào chung kết đông hơn, gồm 18 người. Rapper Negav giành quán quân tại chung kết hôm 13/12 ở TP HCM, á quân là buitruonglinh. Các gương mặt còn lại trong đội hình Best5 gồm Vũ Cát Tường, B Ray, Sơn.K.
Phương Linh
Ảnh: Fanpage chương trình