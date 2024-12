Thí sinh 28 tuổi đoạt quán quân Rap Việt

Chàng trai 28 tuổi nghệ danh Robber vượt sáu thí sinh để về nhất trong chung kết "Rap Việt" mùa bốn, tối 14/12.

Khi nghe xướng danh chiến thắng, rapper 28 tuổi vỡ òa vì xúc động. Anh nhận được 35,1% số phiếu bình chọn từ khán giả, giám khảo, huấn luyện viên, vượt trội so với các gương mặt còn lại. Ngoài phần thưởng tiền mặt 250 triệu đồng từ ban tổ chức, quán quân nhận được 200 triệu đồng từ nhà tài trợ và một hợp đồng ghi âm trị giá một tỷ đồng.

Robber (phải) bên MC Trấn Thành khi chiến thắng Rap Việt. Robber thuộc đội huấn luyện viên B Ray. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Robber cảm ơn cộng sự trong Hustlang - đội hip hop do anh làm nhóm trưởng, khán giả theo dõi hành trình của các thí sinh trong Rap Việt. Thí sinh cũng tri ân mẹ - người luôn sát bên, động viên anh sống với đam mê.

Trước chung kết, Robber là một trong những ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Anh tỏa sáng từ chặng đầu, ghi dấu ấn với vẻ ngoài từng trải, phong cách âm nhạc mạnh mẽ. Ở vòng Chinh phục, anh gây xúc động trong tiết mục Ba ơi. Nhạc phẩm do anh sáng tác, là tâm sự của người con chưa một lần được thấy mặt cha. Trong bài hát, anh giãi bày về kỷ vật duy nhất còn giữ về cha - một tấm ảnh. Anh lớn lên bằng tình thương của mẹ với lời dặn: "Con cố gắng mà học thật giỏi, mẹ có sao cũng được". Khi đó, Robber được bốn huấn luyện viên lần lượt nhấn nút để chọn về đội.

Tiết mục rap 'Ba ơi' ở Rap Việt Tiết mục "Ba ơi" của Robber ở Rap Việt. Video: Ban tổ chức cung cấp

Qua từng vòng thi, anh càng được các giám khảo đánh giá cao. Thái VG cho biết Robber là một trong năm giọng ca anh nghe nhiều nhất. Vốn biết đến Robber từ lúc còn hoạt động trong underground, Karik ngạc nhiên trước sự trưởng thành của anh, từ một giọng ca cá tính mạnh trở nên điềm đạm hơn. Ở đêm chung kết một (7/12), tiết mục Hustlang all day của Robber thu hút gần hai triệu lượt xem, vào top 10 ca khúc thịnh hành trên YouTube Việt.

Robber (tên thật Nguyễn Lê Minh Huy) quê Đà Nẵng, theo rap 13 năm qua, từng tham gia casting "Rap Việt" mùa hai nhưng không tiến sâu. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thí sinh đoạt giải á quân là Gill - một thành viên khác của đội B Ray. Manbo - giọng ca trong nhóm Gerdnang, cộng sự thân thiết của Hiếu Thứ Hai - xếp thứ. Bốn thí sinh còn lại đồng hạng tư. Giải Top hit - dành cho ca khúc có lượng truy cập trong tuần nhiều nhất - thuộc về Anh đã làm gì đâu (Nhật Hoàng). Giải Best performance (Rapper trình diễn ấn tượng nhất) thuộc về nữ thí sinh Danmy. Rapper of the round được trao cho CoolKid (vòng Đối đầu) và Manbo (vòng Bứt phá)

Rap Việt mùa bốn phát từ tháng 9 đến nay, trải qua 15 tập. Chương trình thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng, nhiều tập đứng đầu top trending (thịnh hành) của YouTube Việt. Tuy nhiên, nhiều khán giả đánh giá chương trình không có nhiều bản hit "viral" như mùa trước. Một số thí sinh bị nhận xét lạm dụng khả năng ca hát, thay vì giữ được chất rap.

Cuộc thi được mua bản quyền từ The Rapper của Thái Lan. Mùa một phát sóng năm 2020 từng tạo cơn sốt với vài chục triệu lượt xem mỗi tập, Binz, Karik, Suboi, Wowy là huấn luyện viên. Ở mùa hai, Rhymastic thay thế vị trí Suboi. Quán quân ba mùa trước lần lượt gọi tên Dế Choắt, Seachains, Double2T. Năm ngoái, ở mùa ba lên sóng năm, 16 tập thi của Rap Việt đạt hơn 14,5 tỷ lượt xem (tổng hợp trên các nền tảng YouTube, Facebook, TikTok), trong đó 26 ca khúc vào top 200 Spotify Việt Nam.

Mai Nhật