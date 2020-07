Đài Loan mở văn phòng đặc biệt hỗ trợ người Hong Kong

Đài Loan khai trương văn phòng đặc biệt nhằm giải quyết các trường hợp cư dân muốn rời đặc khu hành chính Hong Kong để tới hòn đảo.

Chính quyền Đài Loan cho mở Văn phòng trao đổi và dịch vụ Đài Loan - Hong Kong tại hòn đảo hôm nay, nhằm giải quyết các đơn đăng ký của những người Hong Kong muốn ở lại Đài Loan vì "lý do chính trị". Động thái được đưa ra sau khi Trung Quốc thông qua luật an ninh Hong Kong hôm qua.

"Đây là cột mốc quan trọng để chính quyền Đài Loan cho thấy sự ủng hộ của mình đối với nền dân chủ và tự do của Hong Kong", Chen Ming-tong, chủ tịch cơ quan chính sách về Đại lục của Đài Loan, nói với các phóng viên hôm nay.

"Cả thế giới cần quan tâm về luật", ông Chen nói, thêm rằng văn phòng nói trên không phải một dự án "giải cứu" người Hong Kong, nhưng sẽ giải quyết các yêu cầu người Hong Kong muốn học tập, làm việc hay các công ty muốn đầu tư vào Đài Loan. Văn phòng bắt đầu hoạt động từ 1/7, ngày Anh trao trả Hong Kong về Trung Quốc đại lục.

Văn phòng trao đổi và dịch vụ Đài Loan - Hong Kong được khai trương tại Đài Loan, hôm nay. Ảnh: AFP.

Khoảng 5.000 người Hong Kong đã chuyển tới Đài Loan năm ngoái, sau khi đặc khu hành chính này rung chuyển bởi các cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ, sau chuyển thành phản đối chính quyền. Chính quyền Đài Loan tuyên bố sẽ chi trả "các chi phí cần thiết" cho những người đến hòn đảo vì lý do chính trị tự do và sự an toàn đang bị đe dọa. Đài Loan không có điều luật tị nạn cụ thể và chính quyền sẽ đưa ra quyết định cuối cùng trong các trường hợp cụ thể.

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tháng trước cam kết giúp người Hong Kong rời đi do những gì bị coi là thắt chặt kiểm soát của Trung Quốc, với các hành động chuẩn bị cho luật an ninh Hong Kong. Bắc Kinh đã lên tiếng phản đối động thái trên của bà Thái.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là lãnh thổ chờ thống nhất, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết. Việc lãnh đạo Thái Anh Văn cùng các quan chức dưới quyền hỗ trợ biểu tình ở Hong Kong làm trầm trọng thêm quan hệ vốn không tốt giữa Đài Loan và Trung Quốc đại lục. Bắc Kinh cũng cáo buộc những người ủng hộ Đài Loan ly khai thông đồng với người biểu tình ở Hong Kong.

Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc đại lục hôm 19/6 chỉ trích kế hoạch của Đài Loan nhằm giúp những người Hong Kong muốn di cư, cho rằng họ có thể gây hại cho hòn đảo. Cơ quan này tuyên bố việc thành lập cơ quan đặc biệt của Đài Loan nhằm trợ giúp người Hong Kong muốn di cư tới hòn đảo là "âm mưu chính trị nhằm can thiệp vào các vấn đề Hong Kong, phá hoại sự ổn định và sự phồn thịnh của đặc khu".

Mai Lâm (Theo AFP)