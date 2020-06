Đài Loan cảnh báo người dân đến Hong Kong

Đài Loan cảnh báo người dân hòn đảo về rủi ro khi đến Hong Kong, sau khi quốc hội Trung Quốc thông qua luật an ninh với đặc khu.

Phát ngôn viên chính quyền Đài Loan Evian Ting hôm nay cho biết hòn đảo "lên án mạnh mẽ" luật an ninh mà Trung Quốc đại lục vừa ban hành với Hong Kong, cho rằng nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tự do, nhân quyền và ổn định của thành phố.

Ông Ting cũng cảnh báo người dân đảo Đài Loan về "rủi ro có thể" khi đến Hong Kong sau khi luật an ninh quốc gia được thông qua, song không nói chi tiết. Ông khẳng định chính quyền Đài Loan sẽ tiếp tục ủng hộ người Hong Kong.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc sáng nay thông qua luật an ninh Hong Kong. Luật dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/7, ngày kỷ niệm 23 năm Hong Kong được Anh trao trả cho Trung Quốc. Luật an ninh Hong Kong có thể áp dụng hình phạt tối đa là tù chung thân, trái với thông tin chỉ quy định mức án tối đa 10 năm tù như trước đó, với các tội danh như ly khai, lật đổ, khủng bố và cấu kết với nước ngoài xâm phạm an ninh quốc gia.

Luật an ninh Hong Kong làm dấy lên lo ngại về số phận chính sách "một quốc gia, hai chế độ", cam kết cho Hong Kong mức độ tự trị cao khi đặc khu được Anh trao trả cho Trung Quốc năm 1997. Trong khi đó, Bắc Kinh khẳng định dự luật trên thực tế củng cố nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ", phục vụ lợi ích và hỗ trợ Hong Kong phát triển.

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn phát biểu tại lễ nhậm chức hồi tháng 5. Ảnh: Kyodo.

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn hồi tháng 5 cam kết "trợ giúp cần thiết" đối với người dân Hong Kong sau khi bùng phát các cuộc biểu tình chống dự luật an ninh Bắc Kinh đưa ra. Bà Thái viết trên Facebook rằng luật an ninh Hong Kong là "mối đe dọa nghiêm trọng" với các quyền tự do và độc lập tư pháp của đặc khu.

Chính quyền Đài Loan hôm 18/6 cho biết đang lên kế hoạch mở một văn phòng đặc biệt nhằm giải quyết các trường hợp cư dân muốn rời đặc khu hành chính Hong Kong để tới hòn đảo. Đài Loan tuyên bố văn phòng đặc biệt trên sẽ bắt đầu hoạt động vào 1/7 và một trong những nhiệm vụ của họ sẽ là xử lý hồ sơ của những người Hong Kong muốn di cư đến Đài Loan vì "lý do chính trị".

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là lãnh thổ chờ thống nhất, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết. Việc lãnh đạo Thái Anh Văn cùng các quan chức dưới quyền hỗ trợ biểu tình ở Hong Kong làm trầm trọng thêm quan hệ vốn không tốt đẹp giữa hai bờ eo biển Đài Loan. Bắc Kinh cũng cáo buộc những người ủng hộ Đài Loan ly khai thông đồng với người biểu tình ở Hong Kong và gọi bà Thái là "phần tử ly khai".

Mai Lâm (Theo Reuters)