Công ty robot hình người của nhà sáng lập 'bí ẩn' sinh năm 2004

Trung QuốcRoboParty, công ty robot hình người nguồn mở, hiện nhận sự quan tâm lớn dù mới được Huang Yi, 21 tuổi, sáng lập hồi tháng 4.

Giữa tuần qua, RoboParty thông báo gọi vốn thành công ở vòng hạt giống với số tiền "hàng chục triệu USD", các quỹ dẫn đầu gồm Matrix Partners China, Xiaomi Strategic Investment, Galaxy Universal và L2F Capital, còn quỹ Light Source Capital đóng vai trò vườn ươm và cố vấn tài chính độc quyền. Dữ liệu trên Qichacha, đơn vị chuyên cung cấp thông tin về các công ty Trung Quốc, cho thấy khoản tiền mới chủ yếu được sử dụng để nghiên cứu và sản xuất linh kiện cốt lõi, thân robot và công nghệ điều khiển chuyển động.

Theo Sina, dù chưa công bố con số cụ thể, việc RoboParty huy động được khoản tiền quy mô chục triệu USD sau nửa năm hoạt động lập tức thu hút sự chú ý, nhất là khi nhà sáng lập Huang Yi mới 21 tuổi và là lãnh đạo công ty robot hình người trẻ nhất tại Trung Quốc.

Robot hình người ATOM của RoboParty. Ảnh: RoboParty

Nhà sáng lập "tuổi trẻ tài cao"

Huang Yi (Hoàng Nghị) không xuất hiện nhiều trên truyền thông ngoài một phỏng vấn của Waves - kênh chuyên sâu về đầu tư, khởi nghiệp tại Trung Quốc thuộc hệ sinh thái truyền thông, dữ liệu và dịch vụ doanh nghiệp 36kr. Hình ảnh của Yi hầu như không có trên Internet. Trên website RoboParty, thông tin cũng chỉ đề cập đến dự án robot hình người đầu tiên mang tên Atom, không nhắc đến nhà sáng lập hay đội ngũ cốt cán.

Một số nguồn tin cho thấy Yi nổi tiếng từ khi học đại học. Theo PandaDaily, anh sinh năm 2004, theo học Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân năm 2023. Trong thời gian ngắn, anh giành giải nhất cuộc thi khoa học công nghệ toàn quốc dành cho sinh viên với dự án máy bay không người lái lội nước.

Còn theo LieyunPro, trong cuộc phỏng vấn sau khi nhận giải, khi được hỏi về ước mơ nghề nghiệp tương lai, Yi chia sẻ: "Tôi hy vọng sẽ thành lập một công ty robot và sử dụng công nghệ để thay đổi cuộc sống và tác động đến thế giới".

Cuối 2023, chàng sinh viên năm nhất này đã dành vài chục ngày trong ký túc xá để chế tạo robot đầu tiên, đặt tên là AlexBot, chi phí dưới 20.000 nhân dân tệ (2.800 USD). Anh cũng phát hành mã nguồn mở của robot trên các nền tảng như Zhihu, GitHub và Lark. Ở tuổi 19, anh trở thành kỹ sư full-stack có khả năng tự phát triển khả năng đi bộ của robot hình người từ con số 0.

Thời gian đó, Yi cũng nghiên cứu và phát triển nguồn mở toàn diện trong lĩnh vực robot, được hơn 10 công ty và trường đại học áp dụng. Nhóm của anh tích lũy hơn 4.000 "sao" (tính năng giúp người dùng theo dõi, lưu lại dự án yêu thích) trên GitHub, với các tài liệu đạt hơn 200.000 lượt xem.

Đến tháng 2, với sự tài trợ của Fourier, Yi hoàn thành phiên bản mới của AlexBot và lấy tên AlexBotMini với chi phí 15.000 nhân dân tệ (2.100 USD). Các chi tiết cơ học, phần cứng, điều khiển và thuật toán đều do anh phát triển. Robot nhanh chóng được nhiều chuyên gia trong ngành ủng hộ, gồm cả nhà sáng lập Boston Dynamics (Mỹ) Marc Rabert. Một số người thậm chí gọi anh là "thần đồng" trên mạng xã hội, nhưng anh chỉ đáp lại: "Tất cả đều xuất phát từ niềm đam mê thực sự. Chỉ có đam mê mới có thể toàn tâm toàn ý và gặt hái những thành quả bất ngờ".

Tháng 3, Yi lấy bằng tốt nghiệp Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân sớm hai năm, bắt đầu lên kế hoạch cho công ty mới. Sau đó, anh dẫn dắt 15 sinh viên vừa tốt nghiệp chuyển đến Thượng Hải và thành lập RoboParty, tập trung vào robot hình người hai chân mã nguồn mở toàn diện.

"Thật khó nói đúng hay sai khi chọn con đường khởi nghiệp, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc làm thuê cho người khác", Yi nói với Waves trong buổi phỏng vấn hôm 12/11, đăng trên QQ. "Đối với tôi, bất kỳ quyết định nào đưa ra ở giai đoạn đó đều là để theo đuổi ước mơ khởi nghiệp".

Phát triển thần tốc

Ngay từ khi tạo robot hình người ở trường đại học, Yi nhận ra ngành công nghiệp này phải đối mặt với ba vấn đề khó khăn chính: bản chất nguồn đóng và thiếu hướng dẫn có hệ thống, từ đó dẫn đến rào cản gia nhập cao và những trở ngại phát triển đáng kể; thiết kế không chuẩn hóa, giá cao và lặp lại nhanh chóng hạn chế áp dụng rộng rãi; giao thức động cơ, đào tạo và khuôn khổ triển khai không nhất quán dẫn đến thiếu kiến trúc thống nhất.

Anh cho biết đã nảy ra ý tưởng robot hình người nguồn mở hoàn toàn khi đang chế tạo AlexBot. Khi đó, nguồn mở của robot thu hút rất nhiều người muốn tham gia phát triển thứ cấp. Hai năm sau, mọi người vẫn liên hệ mua công nghệ của anh, "Những trải nghiệm này khiến tôi nhận ra, mã nguồn mở có sức sống mạnh mẽ và là đòn bẩy xã hội cho tính toàn diện của công nghệ", anh nói.

Các thành phần cấu thành robot ATOM. Ảnh: RoboParty

Phương pháp tiếp cận nguồn mở của RoboParty gồm tất cả khía cạnh, từ cơ khí, hệ thống điện, điều khiển điện tử, đào tạo, suy luận và các chi tiết lấp đầy "khoảng trống sim2real", tức chuyển hành động đã học hỏi sang robot thực nhằm cho phép ứng dụng thực tế. Về phần cứng, đội ngũ của Yi cũng áp dụng một cách sáng tạo cấu trúc thân đạt chuẩn như trên ôtô, giảm thiểu chi phí vật liệu và chi phí bảo trì/nâng cấp thông qua thiết kế phần cứng dạng module và phần mềm.

Trong bài phỏng vấn, Yi cho biết ngay từ khi thành lập công ty, nhờ tiềm lực tài chính lớn và sự hỗ trợ của một số quỹ thiên thần, đội ngũ đã chủ yếu tập trung vào hoạt động nghiên cứu và phát triển. Trong tuần đầu tiên, một công ty niêm yết trên sàn chứng khoán đã bày tỏ sự quan tâm đầu tư, đề nghị hàng trăm đơn đặt hàng nước ngoài, nhưng Yi từ chối. Anh tin việc vội vàng sản xuất hàng loạt trước khi sản phẩm và công nghệ được hoàn thiện là không khôn ngoan. So với hàng trăm đơn đặt hàng, việc thu hút nhà phát triển chất lượng cao còn có giá trị hơn nhiều.

"Trước khi công nghệ, năng lực sản xuất và thương hiệu trưởng thành, việc theo đuổi sản xuất hàng loạt chỉ là thành công hời hợt", Yi nói.

Theo anh, RoboParty mã nguồn mở là giải pháp duy nhất để đưa robot hình người đến với mọi gia đình. Bên cạnh đó, nguồn mở cũng là con đường nhanh nhất để xây dựng một hệ sinh thái hoàn chỉnh, cho phép nhà phát triển cộng tác trên tiêu chuẩn chung và thúc đẩy một nền tảng công nghiệp cho toàn ngành. Tính cởi mở giúp giảm thiểu rào cản hợp tác, tăng cường bảo mật và nâng khả năng cạnh tranh toàn cầu.

RoboParty đang phát triển mẫu Atom, được mô tả là "robot hình người mã nguồn mở hoàn toàn đầu tiên của Trung Quốc" với chiều cao 1,25 mét, nặng 34 kg, dùng pin 15 Ah 48 V, tốc độ di chuyển 7,2 km/h. Công ty dự kiến ra Atom02 và mã nguồn mở toàn bộ của robot vào quý II/2026. Mục tiêu là tạo ra một "Android Robot" - nền tảng hoàn toàn mở giống Android nhằm thúc đẩy thế hệ trí thông minh vật lý hiện thân tiếp theo.

Nói với PeDaily, đại diện quỹ Matrix Partners đánh giá giải pháp robot mở của RoboParty có thể thúc đẩy việc xây dựng một hệ sinh thái công nghệ, đẩy nhanh quá trình lặp lại các công nghệ nền tảng và thúc đẩy sự thịnh vượng chung trong ứng dụng robot. Trong khi đó, Xiaomi Strategic Investment cho rằng những hệ sinh thái nguồn mở như cách RoboParty theo đuổi sẽ tạo sự bùng nổ của các ứng dụng dành cho robot hình người.

Interesting Engineering đánh giá việc hướng robot hình người nguồn mở hoàn toàn của RoboParty trở thành thành tố nổi bật trong hệ sinh thái robot đang phát triển của Trung Quốc. Dù vậy, hướng đi này có thể gặp hàng loạt rào cản về phần cứng, tích hợp phần mềm lẫn chi phí, độ an toàn, nhất là trong bối cảnh lĩnh vực đang trong giai đoạn thử nghiệm, chưa trưởng thành. Ngoài ra, việc "mở toàn bộ" cũng gây rủi ro về mặt thương mại.

Theo Wire China, khi nhắc đến Yi, nhiều người nhận xét anh là "thiên tài", "trưởng thành và vững vàng", "doanh nhân sinh sau năm 2000 có năng lực và hiểu biết nhất", đồng thời so sánh với CEO sinh năm 1990 của Unitree Wang Xingxing hay nhà sáng lập kiêm CEO của EngineAI Zhao Tongyang, đều khởi nghiệp khi còn rất trẻ. Huang Xinxin, chuyên gia Guangyuan Capital, cho biết Yi là doanh nhân trẻ nhất mà quỹ đầu tư ở lĩnh vực AI, còn RoboParty là "nỗ lực mới đầy hứa hẹn và đáng được thúc đẩy".

