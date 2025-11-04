Robot G1 nổi tiếng của công ty Unitree lúng túng cầm chảo, làm đổ thức ăn ra sàn bếp và trượt ngã.

Cuối tuần qua, tài khoản bishara đăng lên X video ngắn ghi lại cảnh G1 mặc trang phục hầu gái cố gắng nấu ăn. Tuy nhiên, nỗ lực biến thành "thảm họa" khi G1 làm rơi chảo và toàn bộ thức ăn xuống sàn. Khi cố gắng di chuyển trên, nó liên tục trượt chân, cuối cùng ngã nhào. Clip thu hút 1,9 triệu lượt xem và hơn 800 bình luận sau hơn 3 ngày.

Robot hình người Trung Quốc 'gây họa' trong bếp Robot hình người G1 làm rơi chảo thức ăn trong bếp. Video: X/bishara

Bên dưới, tài khoản bishara tiếp tục chia sẻ clip khác cho thấy G1 xông vào phòng một cách mạnh mẽ, làm vỡ cửa kính. Nhưng sau đó, có vẻ robot không kiểm soát được tốc độ, đâm sầm vào giá đỡ camera và tường. Những clip này đều trích từ video "Điều gì xảy ra nếu bạn ngược đãi robot?" của YouTuber Cody Detwiler.

Một sự cố tương tự xảy ra hồi tháng 3, người dùng Zhang Genyuan giao cho G1 nhiệm vụ nấu ăn. Robot vật lộn với những việc đơn giản như đập trứng và rót sữa. Nỗ lực dọn nhà của nó cũng không suôn sẻ khi thường xuyên dẫn đến va chạm, đổ vỡ.

G1 chủ yếu được thiết kế cho mục đích công nghiệp và nghiên cứu, nhưng Unitree Robotics đã đa dạng hóa khả năng của nó, mở rộng sang làm việc nhà. Trường hợp của Cody Detwiler và Zhang Genyuan cho thấy G1 chưa sẵn sàng cho nhiệm vụ đòi hỏi độ chính xác cao. Robot hình người đang có những bước tiến ấn tượng, nhưng vẫn chưa thực sự phối hợp ăn ý với con người.

G1 cao 1,32 m và nặng 35 kg, có 23 bậc tự do. Khuôn mặt robot tích hợp hệ thống nhận thức và giao tiếp tiên tiến, bao gồm cảm biến LiDAR 3D và camera độ sâu RealSense, giúp nâng cao nhận thức không gian. Ngoài ra, robot trang bị microphone khử tiếng ồn để nhận dạng lệnh bằng giọng nói và loa stereo 5 watt để phản hồi với âm thanh rõ ràng, tự nhiên.

Thu Thảo (Theo Interesting Engineering, Futurism)