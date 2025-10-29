Nhóm nghiên cứu tại Viện Trí tuệ nhân tạo Bắc Kinh (BAAI) huấn luyện robot hình người G1 của công ty Unitree kéo ôtô chạy trên sàn phẳng.

Trong video BAAI chia sẻ trên X tuần này, G1 thể hiện sức mạnh và khả năng cân bằng động tiên tiến nhờ AI. Sau một lúc chật vật bám sàn, robot lấy lại kiểm soát bằng cách hơi khuỵu gối, bắt chước tư thế của con người để tạo lực kéo. G1 chỉ nặng 35 kg, cao 132 cm, trong khi ôtô nặng 1,4 tấn.

Robot hình người Trung Quốc kéo ôtô nặng 1,4 tấn Robot hình người G1 của Unitree kéo ôtô. Video: BAAI

Theo Digital Trends, lực cần thiết để di chuyển ôtô tương đối thấp vì xe chạy trên bề mặt phẳng, nhẵn, lực ma sát và lực cản lăn rất thấp. Điều ấn tượng nhất là khả năng giữ thăng bằng và ổn định của robot G1 trong lúc kéo xe.

Thử nghiệm kéo ôtô thể hiện bước tiến mới của G1 bên cạnh những thành tựu về chuyển động cơ thể trước đó như đi bộ, nhảy, lộn nhào. Đây có thể là một nỗ lực nhằm huấn luyện robot hình người duy trì thăng bằng trong môi trường khó khăn, phục vụ các ứng dụng công nghiệp hoặc dịch vụ sau này.

Nhiều người dùng mạng xã hội X ấn tượng với màn trình diễn của G1, nhưng một số tỏ ra hoài nghi về độ chân thực của video, nhất là khi có một tài xế. "Người ngồi trong xe đã đạp ga bao nhiêu?", một người dùng đặt câu hỏi. Theo ghi chú của video, tài xế có mặt trên xe chỉ để đảm bảo an toàn.

Unitree giới thiệu G1 tháng 5 năm ngoái. Robot trang bị 23-43 motor khớp giúp cử động tay chân, thân và đầu linh hoạt. Phần cứng của robot gồm LiDAR 3D, camera độ sâu RealSense và hệ thống microphone khử ồn giúp nhận biết không gian chính xác và nhận lệnh bằng giọng nói. Các chuyển động của G1 được điều khiển bởi CPU 8 lõi, cho phép đạt tốc độ 7,2 km/h. Robot trang bị pin tháo rời 9.000 mAh cho thời gian hoạt động tối đa hai giờ.

Thành lập tại Hàng Châu, Trung Quốc năm 2016, Unitree Robotics liên tục gây ấn tượng khi phát triển những khả năng độc đáo cho sản phẩm, từ robot hình người múa khăn trong Gala Tết Nguyên đán 2025 của Trung Quốc, robot đấu boxing, đến robot chó đa địa hình có thể chở người. "Trong 1-2 năm tới, robot sẽ có khả năng tổng quát, phục vụ cả ứng dụng thương mại lẫn gia đình như giao hàng và dọn phòng", Wang Xingxing, CEO Unitree, nói với Xinhua hồi tháng 6.

Thu Thảo (Theo Interesting Engineering, Digital Trends)