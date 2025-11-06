AI, robot hình người Trung Quốc lọt top phát minh tốt nhất 2025

Hơn 20 công ty Trung Quốc với các sản phẩm về AI và robot hình người được tạp chí Time vinh danh "Những phát minh tốt nhất năm 2025".

The Best Inventions of 2025 của Time ghi nhận 300 sáng kiến trong 36 danh mục, nhiều nhất từ trước đến nay. Hạng mục Robotics - ghi nhận những tiến bộ trong tự động hóa, AI và robot - đánh dấu đột phá của Trung Quốc trong lĩnh vực này kể từ khi hạng mục được giới thiệu vào năm 2020.

Time đánh giá sự xuất hiện "đột ngột" của mô hình AI suy luận nâng cao DeepSeek R1 đầu năm nay giống như "tiếng súng vang vọng khắp thế giới trong giới AI". Với sức mạnh tương đương các mô hình trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới nhưng chi phí đào tạo thấp hơn nhiều lần, DeepSeek được đánh giá "định nghĩa lại" cách vận hành các hệ thống trí tuệ nhân tạo lớn, cũng như nâng tầm vị thế Trung Quốc trong cuộc đua AI toàn cầu.

Logo DeepSeek hiển thị trên một smartphone. Ảnh: Wire China

Có 7 sáng kiến từ Trung Quốc, Mỹ và Hà Lan hoàn thiện danh mục AI, gồm mô hình Claude Sonnet 4 của Anthropic ra mắt vào tháng 5, siêu máy tính DGX Spark nhỏ gọn của Nvidia và DocuMine - công cụ phân tích tài liệu do công ty khởi nghiệp DataSnipper có trụ sở tại Amsterdam phát triển.

Sản phẩm robot Trung Quốc trở lại sau hai năm vắng bóng và chiếm tới ba trong bốn vị trí hàng đầu. Trong đó, mẫu R1 giá rẻ của Unitree Robotics được đánh giá "sinh ra để chơi thể thao" nhờ chuyển động năng động và là một trong những robot hình người giá cả phải chăng nhất thế giới. Danh sách cũng gồm máy bay không người lái có camera hành động của công ty HoverAir trụ sở tại Hàng Châu, máy in UV gia đình của EufyMake có trụ sở tại Bellevue (Mỹ) nhưng thuộc sở hữu Anker Innovations của Trung Quốc.

Ở hạng mục Điện tử tiêu dùng vinh danh smartphone Huawei Pura 80 Ultra, được đánh giá cao nhất ở hệ thống camera tiên tiến, cũng như Honor với công nghệ pin Silicon-Carbon. Các sản phẩm khác từ Trung Quốc có robot hút bụi X50 Ultra của Dreame hay camera hành trình 360 độ Dash Cam 4K Omni của 70mai.

Giải thưởng The Best Inventions do tạp chí Time tổ chức hàng năm, là một trong những bảng xếp hạng uy tín nhất thế giới về đổi mới sáng tạo. Từ năm 2001, chương trình này nhằm tôn vinh những sản phẩm, công nghệ và ý tưởng có khả năng tác động tích cực đến đời sống con người, từ y học, năng lượng, trí tuệ nhân tạo cho tới đồ gia dụng và thiết bị di động.

Mỗi năm, Time nhận hàng nghìn đề cử từ doanh nghiệp, viện nghiên cứu, startup và chuyên gia trên toàn cầu, sau đó đánh giá theo các tiêu chí: tính sáng tạo, hiệu quả, tác động xã hội, tính độc đáo và tiềm năng thương mại. Năm 2025, danh sách quy tụ nhiều sáng chế nổi bật từ nhiều quốc gia hơn, phản ánh xu thế công nghệ toàn cầu, trong đó có sự trỗi dậy của các đơn vị từ châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore.

Bảo Lâm (theo Time, SCMP)