Robot hình người 'rẻ ngang smartphone'

Mẫu robot hình người Bumi, do công ty Noetix Robotics tại Bắc Kinh sản xuất, được bán với giá 1.400 USD, tương đương laptop hay smartphone cao cấp.

Có chiều cao 94 cm và nặng 12 kg, Bumi không được thiết kế để cạnh tranh với những robot hình người kích thước đầy đủ (trên 1,2 m) và hiệu suất cao đến từ Unitree hay UBTech. Thay vào đó, cỗ máy dành cho giáo dục và sử dụng tại nhà.

Theo đại diện Noetix, Bumi có giá rẻ nhờ vào cấu tạo robot. Cỗ máy chủ yếu dùng vật liệu composite nhẹ, hệ thống điều khiển chuyển động tích hợp và thiết kế module đơn giản, ưu tiên hoạt động nhẹ hơn là phục vụ công nghiệp nặng. Robot chạy bằng pin 48 V, dung lượng hơn 3,5 Ah, cho phép hoạt động khoảng 1-2 tiếng mỗi lần sạc.

Global Times cho biết dù kích thước nhỏ, thử nghiệm ban đầu cho thấy Bumi có thể đi bộ, giữ thăng bằng và nhảy múa với độ ổn định và linh hoạt "kinh ngạc so với mức giá". Trang này cũng nhận định Bumi là "bước ngoặt trong thương mại hóa robot, biến robot hình người từ nguyên mẫu trong phòng thí nghiệm thành thiết bị gia dụng hàng ngày".

Tương tự, trang TechNode đánh giá Bumi là một cột mốc quan trọng trong việc đưa robot hình người đến gần hơn với người tiêu dùng, sinh viên và nhà giáo dục, bên cạnh các phòng thí nghiệm nghiên cứu và môi trường doanh nghiệp.

Noetix Robotics cho biết sẽ mở bán Bumi vào hai dịp lễ mua sắm cuối năm là Double 11 (11/11) và Double 12 (12/12) nhằm thu hút người dùng trong giai đoạn cao điểm tại Trung Quốc.

Được thành lập tháng 9/2023 bởi một nhóm kỹ sư từ Đại học Thanh Hoa và Đại học Chiết Giang, Noetix Robotics tập trung vào robot hai chân. Mẫu robot hình người Noetix N2 ra mắt năm ngoái nhận hơn 2.500 đơn đặt hàng và từng tham gia cuộc thi chạy bán marathon cho robot đầu năm nay.

Trong khi đó, robot hình người kích thước đầy đủ giá rẻ nhất hiện thuộc về Unitree R1, trình làng hồi tháng 7 với 5.900 USD. Cỗ máy cao 1,21 m, nặng 25 kg và có 26 khớp nối, sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) đa phương thức, tích hợp các phương thức hình ảnh và lời nói.

Theo Interesting Engineering, việc Trung Quốc liên tiếp tung ra robot hình người với giá ngày càng thấp tương phản với phương Tây. Các mẫu Optimus của Tesla, Figure 02 của Figure hay Apollo của Apptronik có giá hàng chục nghìn USD. Một số robot tiên tiến như Atlas của Boston Dynamics có thể lên đến triệu USD.

Bảo Lâm (theo Interesting Engineering, Global Times)