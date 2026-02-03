Con tôi tự tin lớp 1 dù không học tiền tiểu học ngày nào

Con tôi không phải kiểu cứ ngồi vào bàn và cầm quyển sách mới là học. Thay vào đó, tôi để mọi thứ thuận theo tự nhiên.

Đọc nhiều bài viết về chuyện "có nên cho trẻ học tiền tiểu học?", tôi cho rằng nhiều bậc cha mẹ đang chưa có phương pháp dạy con đúng đắn, quá đặt nặng áp lực học tập và vô tình phản tác dụng. Con tôi chính là một minh chứng cụ thể cho việc không cần gây sức ép từ sớm mà vẫn có thể vững vàng khi vào lớp 1.

Thực tế, con tôi 16 tháng tuổi mới biết vịn ghế đứng và bám ghế để đi mặc dù còn rất gầy. Nhưng đến 19 tháng tuổi, con đã có thể nói một câu trọn vẹn 15-16 từ. Tôi không bắt con học sớm nhưng luôn song hành với con, ngồi cùng con xem và chỉ từng bức tranh, từng con vật, bông hoa... Khi đi học về hai mẹ con cùng đếm bậc cầu thang khu tập thể, chơi trò chơi đánh vần và đọc con chữ trên biển tên phố.

Khi 3 tuổi, con tôi đã tự tìm những cuốn truyện mình thích để đọc, có thể đếm xuôi, đếm ngược đến 100, nhớ, đọc số điện thoại của bố mẹ và danh bạ. Con dần dần nhận biết mọi thứ theo cuộc sống hàng ngày. Hai mẹ con cùng tranh luận khi đọc thêm được câu chuyện mới...

Con thích đạp xe buổi sáng ra lăng Bác xem chào cờ, tôi thường chạy bộ theo sau. Hai mẹ con vừa đi vừa cùng học bảng cộng, trừ, nhân, chia và trò chuyện về thời tiết, đèn giao thông... Có khi đang nói chuyện về phép tính, con tôi bỗng nhìn thấy ngôi sao phía xa, thế là cả hai lại tranh luận về sao Diêm vương mà còn mới tìm hiểu trong sách hôm trước.

Con tôi không phải kiểu cứ ngồi vào bàn và cầm quyển sách mới là học. Thay vào đó, tôi để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Hôm nào vui, chủ đề học của con có thể là bảng cửu chương hoặc vẽ một vài hình khối rồi tập đếm các hình. Có lúc tôi lại cùng con ngồi ngắm sao trời, tán gẫu về 10 vạn câu hỏi vì sao, hoặc đơn giản là trò chuyện những việc hôm nay trong lớp mẫu giáo có bạn khóc nhè.

Không tạo áp lực trong học tập nhưng khi vào lớp 1, con tôi đã có nền tảng nhất định nhờ tích lũy dần. Những thứ con có hoàn toàn không phải là nhờ vào việc được học tiền tiểu học, chạy trước chương trình lớp 1. Thế nên, con tôi cũng không chủ quan hay kiêu ngạo, mà ngược lại, còn tự tin, không hề bị áp lực như bạn bè.

Tôi cho rằng, khi còn đang tuổi mẫu giáo, cha mẹ hãy cứ để con được thoải mái, thích cái gì thì cho con tìm hiểu và song hành với con. Điều quan trọng là phải nhẹ nhàng, hướng con theo, chứ không nên ép con phải học, nhồi nhét thật nhiều kiến thức sách vở. Có nhiều cách để học chứ không phải là cứ đến lớp, có cô, có bút, có sách, có bàn ghế mới là học.

Nguyen Thu Hien