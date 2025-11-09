Phim điện ảnh "Chainsaw Man" nối tiếp thành công phòng vé của "Demon Slayer", trong khi nhiều bom tấn Hollywood thua lỗ.

Năm nay, hoạt hình Nhật Bản có hai hiện tượng phòng vé, chỉ trong chưa đầy hai tháng. Theo Box Office Mojo, tháng 10 ghi nhận doanh thu phòng vé thấp, dù các bom tấn như Tron: Ares hay One Battle After Another đồng loạt ra mắt. Trái lại, các phim hoạt hình Nhật lại đạt doanh thu vượt xa kỳ vọng. Phim Chainsaw Man: Reze Arc thu về 141 triệu USD - tính đến ngày 7/11.

Cơn sốt phòng vé của hoạt hình Nhật Bản Trailer Chainsaw Man: Chương Reze", công chiếu trong nước ngày 26/9. Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 18 tuổi trở lên (18+). Video: Sony

Dự án chuyển thể từ truyện tranh của Tatsuki Fujimoto, tiếp nối bản truyền hình năm 2022. Denji - chàng trai làm nghề săn quỷ để trả nợ thay cha mẹ. Khi suýt mất mạng trong một nhiệm vụ, anh được chú chó quỷ Pochita hiến thân cứu sống, trở thành "Quỷ Cưa" bất khả chiến bại. Trong bản điện ảnh, Denji gặp Reze - cô gái bí ẩn mang đến tình yêu lẫn bi kịch, đẩy cậu vào trận chiến sinh tử khốc liệt nhất.

Tại Hàn Quốc, Chainsaw Man: Reze Arc dẫn đầu phòng vé Hàn trong nhiều tuần liên tiếp. Truyền thông Hàn gọi hiện tượng này là "cuộc phản công của hoạt hình Nhật Bản", khi tựa phim lấn át các dự án nội địa chiếu cùng thời điểm.

Trước đó, Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành cán mốc 670 triệu USD, trở thành phim Nhật Bản có doanh thu toàn cầu cao nhất mọi thời đại.Việc bộ phim thống trị phòng vé - dù khán giả cần xem 63 tập phim truyền hình, tương đương hơn 24 giờ nội dung - để hiểu cốt truyện, khiến giới chuyên môn quốc tế ấn tượng.

Cộng đồng fan Thái Lan hóa trang giống nhân vật khi đi xem "Demon Slayer". Ảnh: Anime New Centre

Hoạt hình Nhật Bản chiếu rạp dần phổ biến ở Ireland, châu Âu và Mỹ. Theo Forbes, các cơn sốt phòng vé không phải ngẫu nhiên. Đại dịch COVID-19 khiến mọi người không thể ra ngoài giải trí nên sử dụng các dịch vụ phát trực tuyến nhiều hơn. Các nền tảng như Netflix, Hulu và Crunchyroll nắm bắt nhu cầu, tiến hành mua bản quyền các series cũ, đồng thời tài trợ sản xuất phim mới.

Netflix tiết lộ 50% người dùng xem hoạt hình Nhật Bản. Theo Yuji Yamano - giám đốc phân phối bản quyền nội dung khu vực cho biết, lượng người xem đã tăng gấp ba lần trong 5 năm qua. "Anime luôn được công chúng yêu thích, nhưng lượng người xem thực sự tăng mạnh kể từ khi chúng tôi đưa chúng lên Netflix", ông nói.

Nền tảng cung cấp phụ đề với hơn 33 ngôn ngữ, giúp khán giả toàn cầu, đặc biệt là Mỹ, dễ dàng tìm xem, thay vì phải tìm các bản VHS, DVD có phụ đề do người hâm mộ tự làm như trước đây.

Bên cạnh đó, hoạt hình Nhật Bản ngày càng phổ biến do chi phí sản xuất thấp hơn so với các bom tấn Hollywood. Phim F1 tốn khoảng 250 triệu USD, thu về 630 triệu USD, trong khi ngân sách Demon Slayer ước tính 20 triệu USD nhưng đạt doanh thu 660 triệu USD.

Hiện chính phủ nước Nhật xem hoạt hình và các ngành liên quan như phim, trò chơi, truyện tranh và âm nhạc là ngành công nghiệp trọng điểm. Chiến lược "Cool Japan" đề ra mục tiêu tăng gấp ba doanh thu ở thị trường nước ngoài - tương đương 131,4 tỷ USD vào năm 2033.

Các phim ăn khách thường do Studio Ghibli sản xuất, hoặc chuyển thể từ truyện tranh nổi tiếng như "Doraemon", "Conan" hay "Demon Slayer". Ảnh: Ghibli

Vừa qua, hiệp hội Hoạt hình Nhật Bản (AJA) công bố ngành công nghiệp này ghi nhận doanh thu tăng 14,8% và đạt kỷ lục 25 tỷ USD trong năm 2024, tại chợ phim TIFFCOM - thuộc khuôn khổ liên hoan phim quốc tế Tokyo, diễn ra từ 27/11 đến 5/10.

Báo cáo cho thấy doanh thu từ thị trường quốc tế chiếm 56% tổng doanh thu, đạt 14,25 tỷ USD. Trong khi doanh thu nội địa chỉ chiếm 44%, tương đương 10,97 tỷ USD. Masahiko Hasegawa - tác giả chính của báo cáo - nhận định: "Doanh thu đến từ nước ngoài hiện vượt xa thị trường nội địa. Khoảng cách này còn tiếp tục tăng". Nguồn thu không chỉ đến từ việc phân phối nội dung mà còn đến từ các hợp đồng trọn gói, bao gồm quyền chiếu rạp, phát trực tuyến, bán vật phẩm và tổ chức sự kiện liên quan đến phim.

"Anime giờ đây không chỉ là phương tiện kể chuyện, mà trở thành một nền kinh tế văn hóa toàn cầu", ông Hasegawa kết luận.

Thu Giang (theo Variety, Forbes)