'F1' của Brad Pitt dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ

Phim đua xe "F1" - có Brad Pitt đóng chính - đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ khi thu 55,6 triệu USD trong ba ngày ra mắt.

Tác phẩm của đạo diễn Joseph Kosinski đạt điểm A trên CinemaScore, được nhiều khán giả yêu thích. Trên thị trường quốc tế, phim thu thêm 88,4 triệu USD tại 78 quốc gia và vùng lãnh thổ, tổng 144 triệu USD toàn cầu, theo Box Office Mojo.

Trailer 'F1' Trailer "F1", công chiếu trong nước ngày 27/6. Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 16 tuổi trở lên (16+). Video: Warner Bros. Pictures Vietnam

Trên Variety, chuyên gia David A. Gross của công ty FranchiseRe nói dự án có màn ra mắt ấn tượng, nhất là khi thể loại đua xe thường gặp khó khăn tại phòng vé do đối tượng khán giả hẹp. Thành công của phim là kết quả từ chiến lược đầu tư vào công nghệ quay phim hiện đại và cách tiếp cận mới với dòng phim thể thao. Giới chuyên môn nhận định F1 trên đà vượt qua thành tích của các tác phẩm trước đó do Apple phát hành như Killers of the Flower Moon (158 triệu USD) và Napoleon (221 triệu USD), có thể trở thành phim ăn khách nhất của hãng.

Jamie Erlicht, giám đốc mảng video toàn cầu của Apple, gọi F1 là bộ phim mang lại trải nghiệm điện ảnh giàu cảm xúc. CEO Apple - ông Tim Cook - cho biết mục tiêu đầu tư vào phim ảnh để kể những câu chuyện đặc sắc, từ đó nâng tầm thương hiệu và gia tăng sức hút cho nền tảng Apple TV+.

Hậu trường phim 'F1' Hậu trường thực hiện phim "F1" ở các giải đua xe. Video: Warner Bros. Pictures Vietnam

Trong phim, Brad Pitt vào vai Sonny Hayes, trở lại đường đua sau nhiều năm vắng bóng. Anh có nhiệm vụ huấn luyện tài năng trẻ Joshua (Damson Idris) và vực dậy đội đua đang tụt dốc. Phần lớn cảnh quay được ghi hình trực tiếp tại các chặng đua F1 bằng máy quay Imax, được giới thiệu là "phim đua xe chân thực nhất từ trước đến nay". Pitt và các diễn viên dành nhiều tháng học kỹ năng đua xe.

Guardian nhận xét dự án có câu chuyện hấp dẫn. Screen International bình luận: "F1 kể về sự phục hồi, niềm tin và sự chuyển giao thế hệ. Phim không chỉ dành cho fan tốc độ mà còn cho người yêu điện ảnh". Tuy nhiên, dự án còn một số hạn chế như nội tâm nhân vật Sonny chưa được khai thác sâu, những cuộc đua chỉ tạo ra sự kích thích về mặt thị giác mà không đủ để truyền tải nội dung.

BRad Pitt trên phim trường "F1". Ảnh: Warner Bros. Pictures

Ở phòng vé Bắc Mỹ, How to Train Your Dragon bản người đóng giữ vững vị trí thứ hai với 19,4 triệu USD trong tuần thứ ba, tổng doanh thu toàn cầu đạt 454,5 triệu USD. Phim hoạt hình mới của Disney - Elio - đứng thứ ba với 11 triệu USD, doanh thu toàn cầu 73 triệu USD, được dự đoán thua lỗ dù phản hồi từ người xem khá tích cực.

Tác phẩm kinh dị M3GAN 2.0 thu về 10,2 triệu USD, xếp thứ tư trên bảng xếp hạng. 28 Years Later của Sony ở vị trí thứ năm với 9,7 triệu USD, giảm mạnh sau tuần ra mắt.

Quế Chi (theo Variety)