Phần mới 'Demon Slayer' là phim Nhật có doanh thu cao nhất

"Demon Slayer: Infinity Castle" vượt 555 triệu USD toàn thế giới, trở thành phim Nhật Bản có doanh thu cao nhất từ trước đến nay.

Theo Box Office Mojo hôm 22/9, phim lập thêm cột mốc doanh thu mới, hiện đứng thứ chín trong danh sách phim ăn khách nhất năm, vượt The Fantastic Four: First Steps và Captain America: Brave New World.

Lần đầu tiên một phim hoạt hình Nhật Bản giữ ngôi đầu phòng vé Mỹ hai tuần liên tiếp, với tổng doanh thu 104,73 triệu USD. Tuy vậy, tại quê nhà, tác phẩm vẫn chưa vượt được kỷ lục của phần Mugen Train (2020), hiện giữ vị trí số một ở thị trường Nhật với 40,75 tỷ yen (hơn 275 triệu USD).

Trailer 'Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành' Trailer "Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành", được phổ biến đến người xem từ đủ 16 tuổi trở lên (16+). Theo Box Office Vietnam, phim thu gần 139 tỷ đồng. Video: CGV

Demon Slayer: Infinity Castle (Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành) là phần đầu trong bộ ba phim điện ảnh, do đạo diễn Haruo Sotozaki thực hiện. Nội dung lấy bối cảnh Nhật Bản thời Đại Chính, nhân vật Tanjiro Kamado trở về nhà, phát hiện gia đình bị sát hại, em gái Nezuko hóa quỷ. Cậu gia nhập Sát Quỷ Đoàn để truy tìm Muzan Kibutsuji - nguồn gốc của loài quỷ. Trong phần mới, nhóm nhân vật bước vào Vô Hạn Thành, nơi diễn ra cuộc đối đầu giữa các Trụ Cột và Thượng Huyền.

Trang Screen Daily nhận xét phần mới tạo ấn tượng nhờ cách xử lý ánh sáng và hiệu ứng nước, lửa, khói, tương phản với nền tối của Vô Hạn Thành. Tuy nhiên, tạp chí cũng lưu ý nhiều đoạn hồi tưởng kéo dài làm nhịp phim chậm lại. Total Film đánh giá đây là bước tiến lớn về hành động so với Mugen Train, trong khi IGN cho rằng phim chưa cân bằng tốt giữa cao trào và các cảnh quá khứ.

Nhân vật Tomioka Giyuu, là "Trụ Cột Nước" (Water Pillar) trong Sát Quỷ Đoàn. Ảnh: Sony Pictures

Âm nhạc và hiệu ứng âm thanh tiếp tục do Yuki Kajiura và Go Shiina đảm nhận. The Guardian nhận định bản phối giao hưởng pha điện tử góp phần làm nổi bật từng nhát chém, tiếng gió và tiếng bước chân trong không gian tối. Tuy nhiên, thời lượng hơn 2 giờ 30 phút cùng nhiều đoạn hồi tưởng khiến tiết tấu chiến đấu đôi lúc chững lại. Khán giả mới có thể khó theo dõi động cơ phản diện nếu chưa xem các phần trước.

Demon Slayer là truyện tranh manga do Gotōge Koyoharu sáng tác và minh họa, lần đầu xuất bản trên tạp chí Weekly Shonen Jump tháng 2/2016. Tháng 9/2019, truyện được chuyển thể sang hoạt hình, dài 26 tập và gây sốt trên mạng. Theo nhà xuất bản Shueisha hôm 17/7, các bản truyện bán được hơn 220 triệu bản.

Quế Chi (theo Box Office Mojo)