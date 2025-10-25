Lý do phim của Leonardo DiCaprio thất bại phòng vé

"One Battle After Another" - có Leonardo DiCaprio đóng chính - có mức đầu tư 130 triệu USD nhưng nội dung không dành cho khán giả đại chúng.

Theo Variety, dù One Battle After Another được giới phê bình đánh giá cao, tác phẩm chưa thể thu hồi vốn sau gần một tháng ra rạp, hiện đạt 167 triệu USD toàn cầu. Phim có kinh phí sản xuất 130 triệu USD, thêm 70 triệu USD cho hoạt động quảng bá. Tuy nhiên, do doanh thu phòng vé thường được chia đều giữa hãng phim và rạp chiếu, dự án cần đạt khoảng 300 triệu USD để hòa vốn.

Trang Slash Film cho rằng nguyên nhân chính khiến phim thất thu là đề tài chính trị không dễ tiếp cận số đông khán giả. Tác phẩm lấy bối cảnh nước Mỹ hiện đại, xoay quanh những người vận động cách mạng đang cố gắng thay đổi hệ thống. Câu chuyện đào sâu vào những cuộc tranh luận về lý tưởng, xung đột giữa các phe phái và sự hy sinh của những người theo đuổi niềm tin.

Phim đặt ra nhiều câu hỏi: Cách mạng có thực sự mang lại thay đổi? Bạo lực có phải là con đường duy nhất? Lý tưởng cá nhân có đáng để đánh đổi mọi thứ? Những vấn đề này được trình bày qua nhiều khái niệm như "cánh hữu", "cánh tả" và các hệ tư tưởng đối lập, không phải người xem nào cũng hiểu rõ hoặc quan tâm.

Dự án pha trộn giữa hài đen, hành động lẫn lãng mạn khi kể về mối quan hệ tình cảm giữa các nhân vật trong bối cảnh đấu tranh cách mạng. Sự kết hợp này cho thấy tham vọng của đạo diễn, nhưng cũng khiến khán giả phải tập trung suy ngẫm về thông điệp và ẩn ý cài cắm trong phim hơn là xem để giải trí. Slash Film đánh giá khoảng cách giữa tầm nhìn nghệ thuật của đạo diễn và thị hiếu đại chúng là rào cản khiến phim khó đạt thành công thương mại.

Paul Thomas Anderson được xem là một trong những đạo diễn tài năng và có ảnh hưởng lớn của Hollywood, với những tác phẩm được giới phê bình ca ngợi như Boogie Nights hay There Will Be Blood. Tuy nhiên, ông chưa bao giờ là cái tên gắn liền doanh thu phòng vé cao. Trước One Battle After Another, bộ phim đạt doanh thu toàn cầu tốt nhất của ông - There Will Be Blood - ở mức 77 triệu USD.

Về phía Leonardo DiCaprio, nhiều chuyên gia nhận định sức hút phòng vé của tài tử có dấu hiệu giảm sút. Hơn một thập niên trước, anh có nhiều tác phẩm đột phá như Titanic (hơn hai tỷ USD toàn cầu), Inception (840 triệu USD), The Revenant (533 triệu USD). Tài tử cũng là diễn viên hạng A với uy tín và tài năng được công nhận, luôn chọn kịch bản chất lượng và hợp tác đạo diễn tên tuổi để duy trì hình ảnh nghệ sĩ đẳng cấp. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa anh có thể bảo đảm thành công thương mại cho dự án mang đậm yếu tố chính trị.

Phim gần đây của anh Killers of the Flower Moon đạt 158 triệu USD toàn cầu, con số không tệ nhưng thấp hơn nhiều so với kinh phí 200 triệu USD. Sau thời gian ngắn chiếu rạp, tác phẩm chuyển sang nền tảng phát trực tuyến.

Trước khi hãng phim thu hồi chi phí sản xuất và quảng bá, tài tử nhận được một khoản thù lao bổ sung gọi là "first-dollar gross", dành cho ngôi sao hạng A. Điều này có nghĩa ngoài cát-xê thỏa thuận, DiCaprio được hưởng thêm phần trăm doanh thu ngay từ ngày đầu tiên phim phát hành, bất kể tác phẩm có hoàn vốn hay không.

Theo các nguồn tin của Variety, Warner Bros. được cho là chi mạnh tay vì tin vào "hiệu ứng DiCaprio", kỳ vọng ngôi sao này thu hút lượng lớn khán giả. Tuy nhiên, thực tế thị trường điện ảnh đã thay đổi. Chuyên gia phòng vé Shawn Robbins của trang Fandango chỉ ra trong kỷ nguyên hậu đại dịch, sự hiện diện của một ngôi sao lớn không còn là yếu tố quyết định doanh thu như trước.

Sau dịch, thời gian phim được chiếu tại rạp rút ngắn còn vài tuần thay vì 90 ngày, khiến nhiều khán giả chờ tác phẩm phát hành phiên bản trực tuyến, làm giảm đáng kể doanh thu. Người xem có nhiều lựa chọn trên các nền tảng, khiến họ trở nên kén chọn và chỉ ra rạp nếu nội dung thực sự hấp dẫn hoặc mang tính giải trí cao.

Ngoài ra, Shawn Robbins cho rằng những tác phẩm nghệ thuật hướng tới việc tranh giải không còn tạo cảm giác "phải xem ngay". Trước đây, các phim này có tệp khán giả riêng, được xem là trải nghiệm cần phải thưởng thức trên màn ảnh rộng, nhưng ngày nay tâm lý đó dần biến mất. Các dự án có nhịp kể chậm, nhiều màn đối thoại và ít yếu tố kỹ xảo thường không tạo đủ động lực để khán giả đến rạp.

One Battle After Another lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Vineland (1990) của Thomas Pynchon. Nội dung xoay quanh thành viên của một tổ chức cách mạng tên Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio), sống ẩn dật cùng con gái (Chase Infiniti). Một ngày, Steven J. Lockjaw (Sean Penn) - sĩ quan cảnh sát theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng - bất ngờ trở lại sau 16 năm để trả thù. Khi con gái Willa mất tích trong bối cảnh hỗn loạn do Lockjaw gây ra, Bob tái ngộ những đồng đội từng sát cánh. Trên nhiều diễn đàn điện ảnh, người hâm mộ cho rằng tác phẩm là ứng viên sáng giá cho các giải thưởng điện ảnh năm sau, trong đó có Oscar 2026.

