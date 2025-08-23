'Demon Slayer' - hoạt hình Nhật gây sốt toàn cầu

Sức hút của "Demon Slayer" nằm ở câu chuyện nhân vật kiên cường bảo vệ gia đình, đồng hành bạn bè diệt trừ quỷ dữ.

Theo trang quan sát phòng vé Kogyo Tsushinsha, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle (Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành) ra mắt ngày 18/7, hiện đứng đầu phòng vé Nhật 5 tuần liên tiếp, giữ vị trí thứ tư trong danh sách phim ăn khách nhất lịch sử điện ảnh Nhật Bản. Trang Rekijin gọi thành công của phim là "điều chưa từng có" trong thế giới anime và manga những năm gần đây, vượt qua những cái tên quen thuộc như Doraemon và Thám tử lừng danh Conan.

Trailer 'Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành' Trailer "Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành", công chiếu trong nước ngày 15/8. Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 16 tuổi trở lên (16+). Video: CGV

Demon Slayer nguyên tác là bộ truyện manga do Koyoharu Gotouge sáng tác và minh họa, được đăng nhiều kỳ trên tạp chí Weekly Shonen Jump từ năm 2016 đến 2020. Theo Touken, thương hiệu thực sự gây chú ý khi phiên bản anime Tanjiro Kamado: Determination Arc phát sóng trên truyền hình tháng 4/2019.

Trước đó, truyện tranh chỉ bán được khoảng 3,5 triệu bản, nhưng đến tháng 7/2019 đã vượt mốc 80 triệu. Dù phát vào khung giờ muộn, bộ phim nhanh chóng thu hút lượng lớn khán giả. Năm 2024, các phần Infinity Train Arc, Red Light District Arc, Swordsmith Village Arc và Hashira Training Arc đưa vào sản xuất.

Theo Touken, sức hút của Demon Slayer đến từ nhiều yếu tố. Trong đó, cốt truyện đơn giản, dễ theo dõi với ranh giới thiện - ác rõ ràng, mỗi nhân vật có cá tính riêng, quá trình rèn luyện để chống lại phản diện có nhiều điểm nhấn.

Lấy bối cảnh thời kỳ Đại Chính (Taisho), nội dung kể về cậu bé bán than Kamado Tanjiro gia nhập Sát Quỷ Đoàn để chống lại loài quỷ ăn thịt người. Trong đó, phần Infinity Castle Arc gồm ba tập phim điện ảnh, tập trung vào trận chiến cuối cùng tại Vô hạn thành - căn cứ bí mật của quỷ. Cao trào cuối được đẩy lên khi các kiếm sĩ bước vào trận chiến cuối tại Vô hạn thành, căn cứ bí mật của quỷ vương Muzan Kibutsuji.

Với khán giả hiện đại, thời Taisho xa lạ nhưng vẫn gợi đồng cảm. Sự bất an của con người trước thay đổi thời cuộc, những lo âu về tương lai hay nỗ lực tìm kiếm ý nghĩa sống là vấn đề chưa bao giờ lỗi thời. Bên dưới lớp vỏ hành động và giả tưởng, Demon Slayer ẩn chứa câu chuyện về gia đình, tình bạn, tình thầy trò - những giá trị phổ quát chạm đến nhiều đối tượng khán giả.

Không chỉ về trận chiến giữa người và quỷ, tác phẩm phản chiếu nỗi đau, sự yếu đuối và khát vọng của con người. Hình tượng kẻ ác là những linh hồn lạc lối đi tìm hạnh phúc. Muzan quyền năng, bất tử nhưng không thể đi dưới ánh sáng mặt trời, sống cả đời trong nỗi ám ảnh về cái chết. Akaza khao khát sức mạnh tuyệt đối để bảo vệ người thân, từ đó bán linh hồn cho quỷ dữ. Douma sống trong ảo giác về sự hoàn hảo, luôn nở nụ cười khi đôi tay nhuốm máu.

Phần hình ảnh là điểm cộng lớn. Studio Ufotable sử dụng kỹ thuật hoạt họa kết hợp kỹ xảo 2D và CGI, tạo nên những trận chiến giàu tính điện ảnh. Hiệu ứng nước, lửa, sấm sét gắn với từng chiêu thức có tính thẩm mỹ cao, cho thấy đặc trưng mỗi nhân vật. Không gian nhiều màu sắc, mang chất hội họa Nhật Bản. Các chi tiết truyền thống như kimono, kiếm thuật, tinh thần võ sĩ đạo hòa trộn cùng ảnh hưởng văn hóa phương Tây. Bài hát Gurenge - do ca sĩ Nhật Lisa thể hiện - đạt hàng trăm triệu lượt nghe trực tuyến.

Trailer 'Kimetsu no Yaiba The Movie: Mugen Train' Trailer "Thanh gươm diệt quỷ: Chuyến tàu vô tận" (2020). Video: Ufotable

Tháng 10/2020, khi Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mugen Train công chiếu tại Nhật Bản, bộ phim hoạt hình tưởng chừng chỉ dành cho khán giả yêu thích manga tạo nên cú nổ phòng vé, là phim Nhật ăn khách nhất mọi thời. Trong bối cảnh đại dịch, phần phim đạt mốc doanh thu 507 triệu USD toàn cầu, vượt kỷ lục cũ của Spirited Away (396 triệu USD).

Sau gần một thập niên phát hành, doanh số manga vượt 220 triệu bản. Nhân vật Tanjiro, Nezuko hay Zenitsu trở thành biểu tượng mới trong văn hóa đại chúng Nhật. Tại Thái Lan, các sự kiện cosplay ngập tràn hình ảnh Tanjiro và Nezuko.

Ở Mỹ, tác phẩm thu hút sự quan tâm nhờ vào các phân cảnh hành động đẹp mắt và đồ họa hoạt hình, theo Cnet. Phần Mugen Train từng lập kỷ lục với doanh thu mở màn 21 triệu USD, mức cao nhất của một phim anime tại nước này. Tập Infinity Castle là anime có doanh số đặt vé trước cao nhất, theo nền tảng bán vé Fandango.

Tại Pháp hôm 19/8, Infinity Castle bán hết vé trong chưa đầy một phút tại rạp Le Grand Rex, với hơn 10.000 người tranh vé cho khoảng 2.700 chỗ ngồi. Các suất chiếu tại London (Anh) cũng "cháy vé" trước ngày phát hành.

Nhóm diệt quỷ của Kamado Tanjiro trong "Demon Slayer". Ảnh: Crunchyroll

Ở Việt Nam, phần phim mới thu hơn 113 tỷ đồng, là anime có doanh thu mở màn cao nhất phòng vé Việt. Trên mạng xã hội, cộng đồng fan Việt của Demon Slayer phát triển mạnh. Các nhóm cosplay, fanart tại Hà Nội, TP HCM thu hút hàng nghìn bạn trẻ hóa thân thành các nhân vật.

Bà Kaori Mikawa - Giáo sư tại Đại học Kyoto Seika (Nhật Bản) - nhận định Demon Slayer vừa thỏa mãn tính giải trí, vừa chạm đến nỗi lo, niềm hy vọng và khát vọng sống của con người. Trang Cnet bình luận: "Thành công của tác phẩm cho thấy sự thay đổi trong hành vi tiêu thụ văn hóa đại chúng, khi các sản phẩm anime Nhật Bản có sức cạnh tranh sòng phẳng với phim Hollywood".

Quế Chi (theo Touken, Nippon)