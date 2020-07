Cố vấn y tế Nhà Trắng hối thúc Mỹ 'làm lành' với WHO

Cố vấn y tế Nhà Trắng Fauci khuyên chính quyền Trump sớm khôi phục quan hệ với WHO, cho biết đó là điều cần thiết khi đối mặt đại dịch.

"Họ là một tổ chức không hoàn hảo. Họ đã phạm sai lầm, nhưng tôi muốn thấy những sai lầm được sửa chữa và để họ trở nên phù hợp hơn với những điều chúng ta cần", tiến sĩ Anthony Fauci, thành viên đội chuyên trách chống Covid-19 của Nhà Trắng, phát biểu tại Đại học Georgetown, Mỹ, hôm 14/7, đề cập đến Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Fauci cho biết ông hy vọng những căng thẳng giữa Mỹ và WHO cuối cùng sẽ được giải quyết bằng cách này hay cách khác, vì thế giới cần WHO cho những đợt bùng phát dịch như hiện nay.

Mỹ hôm 7/7 gửi thông báo rời khỏi WHO vì cáo buộc tổ chức này phản ứng chậm chạp với Covid-19 và thiên vị Trung Quốc trong đại dịch. Để chính thức rút khỏi WHO, Mỹ cần thông báo trước một năm và thanh toán mọi khoản tiền đã cam kết trước ngày ấn định rời khỏi tổ chức này vào 6/7/2021.

Theo hồ sơ do WHO cung cấp, Mỹ còn nợ hơn 99 triệu USD tiền cam kết viện trợ. Ngoại trưởng Mike Pompeo tuần trước cho biết Mỹ sẽ trả hết số tiền đã cam kết góp cho WHO trước khi rời đi.

Cố vấn y tế Nhà Trắng Anthony Fauci tại phiên điều trần của ủy ban y tế ở thủ đô Washington hôm 30/6. Ảnh: AFP.

Trung Quốc đã chỉ trích quyết định rút khỏi WHO của Mỹ, cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng khả năng ứng phó Covid-19 của thế giới và tác động nghiêm trọng tới các nước đang phát triển vốn đang rất cần sự hỗ trợ quốc tế.

Fauci cũng phản đối Mỹ rời khỏi WHO, cho biết "WHO là một tổ chức không hoàn hảo, mắc một số sai lầm nhưng họ cũng làm được nhiều điều hữu ích" và khẳng định "thế giới cần WHO". Cố vấn y tế Nhà Trắng gần đây cũng liên tục công khai phản đối Trump về các vấn đề liên quan Covid-19.

Covid-19 đã xuất hiện tại hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến hơn 13,4 triệu người nhiễm và gần 582.000 người tử vong. Mỹ hiện ghi nhận hơn 3,5 triệu ca nhiễm và gần 140.000 ca tử vong.

Ngọc Ánh (Theo Sputnik)