Chính quyền Trump kiện cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton vì cho rằng cuốn hồi ký của ông về Nhà Trắng chứa thông tin mật, tổn hại an ninh.

Cuốn hồi ký của cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton mang tên "The Room Where It Happened: A White House Memoir" (Căn phòng nơi nó xảy ra: Hồi ký Nhà Trắng), dự kiến được xuất bản vào ngày 23/6.

Chính quyền Trump đệ đơn kiện Bolton hôm 16/6, sau khi Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng (NSC) xác định bản thảo hiện tại cuốn hồi ký của Bolton có một số đoạn chứa các thông tin an ninh quốc gia mật. "Việc xuất bản cuốn sách sẽ gây ra tác hại không thể khắc phục được, bởi việc tiết lộ các thông tin mật trong bản thảo đã được duyệt có thể gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng cho an ninh Mỹ", đơn kiện có đoạn.

Tổng thống Mỹ Trump tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, thủ đô Washington. Ảnh: Reuters.

Đơn kiện được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Trump cùng ngày tuyên bố cựu cố vấn an ninh quốc gia Bolton có thể bị truy tố nếu tiết lộ thông tin mật trong hồi ký về Nhà Trắng. Trump cho rằng các cuộc trò chuyện giữa ông và Bolton là thông tin mật, do đó nếu cuốn sách được phát hành, Bolton sẽ phạm luật và có thể bị truy tố.

Simon and Schuster, đơn vị xuất bản cuốn sách, hôm 12/6 ra thông cáo cho hay cuốn sách đề cập chi tiết quan điểm của Trump với Trung Quốc, Nga, Ukraine, Triều Tiên, Iran, Anh, Pháp và Đức, cung cấp cái nhìn sâu hơn về "quá trình ra quyết định bất nhất, bừa bãi" của Tổng thống Mỹ. "Đây là cuốn sách mà Donald Trump không muốn bạn đọc", Simon and Schuster viết.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr cho hay cơ quan này đang nỗ lực yêu cầu Bolton hoàn thành quá trình thẩm định cuốn sách và "cắt các phần thông tin mật" cần thiết.

Bolton được bổ nhiệm làm Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ vào tháng 3/2018, dù quyết định này gây tranh cãi bởi Bolton là một trong những tiếng nói ủng hộ cuộc chiến tranh Mỹ phát động ở Iraq năm 2003, trong khi Tổng thống Trump từng cho rằng cuộc chiến này là một "sai lầm lớn".

Tổng thống Mỹ Trump (trái) và cựu cố vấn an ninh quốc gia Bolton ở Nhà Trắng, thủ đô Washington, tháng 9/2019. Ảnh: AP.

Trump sa thải Bolton vào tháng 9/2019, sau 17 tháng Bolton làm việc tại Nhà Trắng. Tổng thống Mỹ cho biết ông "bất đồng sâu sắc với nhiều lời khuyên" từ Bolton.

Là người có quan điểm cứng rắn, Bolton bất đồng với Trump trong nhiều vấn đề, đặc biệt là chính sách với Iran và Triều Tiên. Trong khi Trump ủng hộ đàm phán hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, Bolton lại thiên về cách tiếp cận cứng rắn hơn và hối thúc Trump duy trì sức ép tối đa với Bình Nhưỡng.

Hai người cũng từng bất đồng về cách xử lý vấn đề Iran sau khi quốc gia Vùng Vịnh này ngày 20/5 bắn rơi một máy bay trinh sát không người lái Mỹ gần eo biển Hormuz, khiến căng thẳng giữa hai nước gia tăng.

Trump từng nói rằng Bolton "hoàn toàn là một con diều hâu" và cho biết nếu mọi việc phụ thuộc vào Bolton, "ông ấy sẽ cùng lúc đánh nhau với cả thế giới". Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ tuyên bố ông cần cả những con "diều hâu" lẫn "bồ câu" trong chính quyền của mình.

