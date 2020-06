Trump nói hồi ký của Bolton 'hư cấu'

Trump bác bỏ thông tin trong hồi ký sắp phát hành của cựu cố vấn an ninh quốc gia Bolton, gọi cuốn sách là "hoàn toàn hư cấu".

Trong bài đăng Twitter hôm 17/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton là "cún con ốm yếu" và cuốn hồi ký sắp ra mắt của ông là "tuyển tập những lời dối trá và bịa đặt, tất cả đều nhằm mục đích khiến tôi trông tồi tệ".

"Nhiều cáo buộc lố bịch mà ông ta gán cho tôi chưa bao giờ xảy ra, tất cả hoàn toàn là hư cấu", Trump viết. Trong một bài đăng khác, Trump cho hay cựu tổng thống George Bush cũng từng sa thải Bolton và gọi cựu cố vấn an ninh quốc gia là "kẻ bất tài".

"Cuốn sách tẻ nhạt của Bolton được bịa đặt từ những câu chuyện không có thật và dối trá. Trong cuốn sách, ông ta nói mọi điều tốt về tôi, cho đến ngày tôi sa thải ông ta. Một kẻ ngốc cáu bẳn chỉ luôn muốn chiến tranh xảy ra", Tổng thống Mỹ đăng thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sự kiện ở Nhà Trắng hôm 17/6. Ảnh: Reuters.

Cuốn hồi ký của Bolton mang tên "The Room Where It Happened: A White House Memoir" (Căn phòng nơi chuyện đó xảy ra: Hồi ký Nhà Trắng), dự kiến được xuất bản vào ngày 23/6. Trong những phần nội dung được truyền thông Mỹ đăng tải hôm 17/6, Bolton nói Trump từng nhờ Trung Quốc giúp tái đắc cử hay cho rằng Trump không hợp làm tổng thống và không có năng lực thực hiện công việc ở Nhà Trắng.

Phản ứng trước thông tin này, Trump nói rằng ông bổ nhiệm Bolton làm cố vấn an ninh quốc gia vì ông không thể được Thượng viện phê chuẩn cho vị trí nào, đồng thời bác cáo buộc nhờ Trung Quốc can thiệp bầu cử.

Chính quyền Trump hôm 16/6 đệ đơn kiện Bolton, sau khi Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng (NSC) xác định bản thảo hiện tại cuốn hồi ký có chứ một số thông tin mật về an ninh quốc gia, "có thể gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng cho an ninh Mỹ". Trước đó cùng ngày, Trump tuyên bố Bolton có thể bị truy tố nếu tiết lộ thông tin mật trong hồi ký về Nhà Trắng.

Bolton được bổ nhiệm làm Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ vào tháng 3/2018, dù quyết định này gây tranh cãi bởi ông là một trong những tiếng nói ủng hộ cuộc chiến tranh Mỹ phát động ở Iraq năm 2003, trong khi Tổng thống Trump từng cho rằng cuộc chiến này là một "sai lầm lớn". Trump sa thải ông vào tháng 9/2019, sau 17 tháng Bolton làm việc tại Nhà Trắng. Tổng thống Mỹ cho biết ông "bất đồng sâu sắc với nhiều lời khuyên" từ Bolton.

Trump từng nói rằng Bolton "hoàn toàn là một con diều hâu" và cho biết nếu nghe theo lời Bolton, "ông ấy sẽ cùng lúc đánh nhau với cả thế giới". Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ tuyên bố ông cần cả những con "diều hâu" lẫn "bồ câu" trong chính quyền của mình.

Huyền Lê (Theo AFP)