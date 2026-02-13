'Chục năm tôi mua gà siêu thị cúng cỗ Tết'

'Sau khi luộc gà chín, tôi chỉ cắt một cái đùi, đặt gọn gàng vào cái đĩa nhỏ, rồi bày lên bàn thờ và thắp một nén hương'.

"Mấy chục năm nay mỗi khi nhà có giỗ, Tết, tôi đều mua gà ở siêu thị đã làm sạch sẵn, về chỉ cần rửa sơ rồi luộc là xong. Sau khi gà chín, tôi chỉ cắt một cái đùi, đặt gọn gàng vào cái đĩa nhỏ rồi bày lên bàn thờ và thắp một nén hương. Sau này, tôi chuyển sang thắp nến để đỡ ám khói. Sau khoảng một giờ, tôi tắt nến và dọn đồ trên bàn thờ xuống để ăn. Phần gà còn lại, tôi lọc thịt, thái ra đĩa để ăn chứ không chặt, vì dễ bị hóc xương".

Đó là chia sẻ của độc giả Tamduc về chuyện cúng Tết của gia đình mình. Trong văn hóa tín ngưỡng của người Việt, gà trống là lễ vật không thể thiếu trên mâm cỗ, nhất là trong ngày Tết cổ truyền. Tuy nhiên, ngày nay, nhiều gia đình trẻ hiện nay băn khoăn liệu có thể thay thế bằng các loại thịt khác hoặc chặt nhỏ gà cho tiện lợi hay không?

Ủng hộ việc đơn giản hóa mâm cỗ cúng Tết, bạn đọc Ten bình luận: "Cúng gì cũng được, có tấm lòng là tốt rồi. Thần linh, ông bà cha mẹ đã khuất có ăn được đâu mà bày vẽ? Như tôi, 23 Tết cúng đưa ông Táo về trời mà chẳng biết giải thích cho con cháu như thế nào cho chúng hiểu, bởi bếp lò đâu mà diễn giải".

>> Tôi thích Tết ăn bít tết, cá hồi nhưng nhà chồng bắt nấu chân giò, thịt kho

Đồng quan điểm, độc giả Trinhphong nói thêm: "Đêm giao thừa, tôi chỉ thắp một nén hương trầm, đứng ra giữa sân hướng về quê hương, lòng nhớ về tổ tiên, bố mẹ, tưởng nhớ và biết ơn những người đã hy sinh, chịu nhiều mất mát, góp nhiều công sức để mình có được ngày hôm nay. Rồi tôi cắm hương lên hàng rào, chắp tay khấn nguyện cầu mong năm mới tốt lành với mọi người. Chỉ vậy thôi chứ chẳng cầu kỳ mâm cao cỗ đầy".

"Dù bạn có thờ cúng thế nào thì quan trọng nhất bản thân thấy thoải mái là được. Đừng quá coi trọng hình thức, chỉ mệt mỏi cho những người xung quanh. Bỏ bớt đi cho đời nhẹ nhàng", bạn đọc Havanvien nhấn mạnh.

Việt Thành tổng hợp